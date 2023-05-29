الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

الإعدام لنجار تعدى على ابنته جنسيا وحملت منه سفاحا في الشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

صدقت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية المنعقدة بمحكمة بلبيس اليوم الاثنين بإجماع الآراء على قرار مفتي الجمهورية بالإعدام شنقا لنجارلإدانته بمعاشرة ابنته التي لم تكمل الـ14 عاما، معاشرة الأزواج، وحملها سفاحا منه.

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وأحالت المحكمة في وقت سابق أوراق الأب المتهم بالتعدي جنسيًّا على طفلته، وأنجب منها سفاحًا بإحدى قرى مركز أبوحماد، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامه من عدمه وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

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تفاصيل الواقعة
 

ترجع أحداث القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات أبو حماد المقيدة برقم 729 لسنة كلي جنوب الزقازيق عندما قررت النيابة العامة بمركز ابوحماد بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية بإحالة المتهم “سعد. ع الـ”38 عاما (نجار) مقيم بدائرة المركز محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بأنه في غضون شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ومطلع العام الجاري قد تعدى على  نجلته الطفلة البالغة من العمر12 عاما وذلك بغير رضاها وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وعلى النحو المبين في التحقيقات.

 

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد عرض نجلته الطفلة سالفة الذكر للخطر منذ طفولتها وذلك بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

إيداع المتهم بمستشفى الأمراض العقلية

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط إمبابى رئيس المحكمة قررت في وقت لاحق إيداع المتهم بمستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة بناء على طلب الدفاع لبيان مدى سلامة قوى المتهم العقلية وقت ارتكاب جريمته.

حيث أثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى للمتهم وأنه مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب فعلته الشنيعة.

زنا المحارم
 

أكد الدكتور محمد الحفناوي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن زنا المحارم أمر منتشر في المجتمع منذ فترة طويلة، وكثر الحديث عنه مؤخرًا بعد تسليط الضوء عليه من قبل وسائل الإعلام.

وأضاف الحفناوي في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن زنا المحارم بلاء ابتليت به الأمة منذ زمن طويل، ويُعد من العلامات الصغرى للساعة، مشددًا على أن من يفعل ذلك لا يرقى إلى مرتبة الحيوان.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن الزاني بمحارمه أو غيرهم، عقوبته في الشرع واحدة، إلا أن الإثم مختلف في حالة زنا المحارم.

وأوضح الحفناوي، أنه إذا كانت المرأة متزوجة وزنا أحد محارمها بها، عليها أن تجري التحاليل اللازمة لمعرفة إلى من ينسب الولد، فإذا نسب للزاني، لا بدَّ وأن تجهض الجنين، حتى لا ينسب إلى شخص مظلوم وهو الزوج.

وطالب أستاذ الفقه المقارن، من يُقدم على زنا المحارم بالتضرع والتذلل والتوبة والانسكار إلى المولى عز وجل.

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