الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رئيس الأسقفية: معالجة التحديات البيئية تتطلب تضافر جهود رجال الدين

رئيس الأسقفية , فيتو
رئيس الأسقفية , فيتو

افتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالجميع وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة والأزهر وبيت العائلة المصرية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في كلمته: نحن نناقش موضوع هام فى عالمنا المعاصر إذ نقابل تحدى يواجهنا جميعا، حيث تتضمن مشاكل تغير المناخ تلوث المياه والهواء بالإضافة للجفاف ونقص المياه العذبة  والفيضانات بما في ذلك من تأثير على الزراعة.

-إعلانات-

جهود رجال الدين
وأضاف رئيس الأساقفة: إن المعالجة تتطلب جهود مشتركة من رجال الدين للحد من التلوث وتشجيع الوعى البيئى والتعامل مع الطاقة المتجددة بجدية لتحسين الأوضاع، إذ يشهد الطقس حاليًا ونمط الأمطار تغيرًا ملحوظًا، فالمشكلة صارت قريبة  وتهدد كل شئ من حولنا.

واستطرد رئيس الأساقفة: لقد أفسد  الإنسان البيئة عن جهل أو عن عمد فالنتيجة واحدة لذلك أصبح موقف الدين هام جدا من خلال زيادة الوعى فى المساجد والكنائس والتذكير أن البيئة هى عطية من الله وبشكل عام يلعب القادة الدينيين دور فعال فى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوصى رئيس الأساقفة فى كلمته حول الحفاظ على البيئة: يعتبر الوعى والتعليم وعقد مؤتمرات من أهم الوسائل التوعوية للحفاظ على البيئة بالإضافة للتأمين على المشاركة المجتمعية والتعاون مع منظمات حكومية وغير الحكومية.

واختتم رئيس الأساقفة كلمته قائلا: كل ما خلقه الله حسن جدا إذ وكل الله الإنسان لاستخدام البيئة استخدام جيد فلا تلوثوا الأرض، فكل البيئة تسبح الله وهى قيم مشتركة لدى الإسلام والمسيحية وما زال الطريق أمامنا طويلا ولكن نثق فى أن دورنا فعال فى المجتمع.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رجال الدين رئيس الاسقفية التحديات البيئية البيئة الدكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة جميع القديسين الأسقفية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

نائبة محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

شعبة المواد الغذائية: 70% ارتفاعًا في أسعار الألبان ومنتجاتها

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

حولت مسيرات أوكرانيا لرماد.. ما هي منظومة تور إم الروسية الخارقة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

المزيد
الجريدة الرسمية