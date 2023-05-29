تجديد تكليف جلال غانم بتسيير الإدارة العامة لشئون المراكز الإسلامية بالخارج

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الدكتور جلال محمد محمود غانم بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأطلقت وزارة الأوقاف المصرية مسابقة "اعرف قدر نبيك" في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)".

وتتضمن المسابقة قراءة كتابي:

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- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.



- مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) وتوثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها.

الجوائز:

الأول: جائزة ٢٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.



الثاني: جائزة ٢٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.



الثالث: جائزة ١٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٦٥٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.



الرابع: جائزة ١٠ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٦٠٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.



عشر جوائز قيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٥٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.



عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ٣ آلاف جنيه.



خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ على الأقل في تقييم البحث .



خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ على الأقل في تقييم البحث.



والمشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات والطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وعلى أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي في غضون أسبوع من تاريخه وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه ١٥ / ٨/ ٢٠٢٣م.