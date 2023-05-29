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رياضة

4 لاعبين خارج برشلونة الموسم القادم بقرار من تشافي

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

يستعد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، للتخلص من 4 لاعبين، خلال الأيام المقبلة، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

4 لاعبين خارج برشلونة 

وقالت صحيفة "آس الاسبانية"، إن تشافي سيبدأ الاجتماعات مع اللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خططه في الموسم المقبل من الخميس للثلاثاء المقبل، وعددهم 4 لاعبين.

وأشارت إلى أن أحد هذه الأسماء هو أنسو فاتي، مهاجم الفريق الشاب، والذي رغم تأكيده على رغبته في البقاء، لكنه يفتقر إلى ثقة تشافي وبالتالي سيرحل.

وتابعت: "فيران توريس هو الاسم الثاني، والذي كان دائما يحظى بثقة ودعم تشافي، لكن وضعه أصبح معقد، ويسعى النادي للاستفادة من بيعه بالحصول على 20 إلى 25 مليون يورو، رغم أن البارسا دفع 55 مليون يورو لضمه من مانشستر سيتي قبل عام ونصف".

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وأفادت: "الثالث هو فرانك كيسي، حيث سيخبر تشافي اللاعب الإيفواري بأنه ليس قرارا رياضيا بل بسبب أزمة النادي المادية".

وأتمت: "الرابع هو بابلو توري، لكنه حالة خاصة، حيث تعرف الإدارة قدراته وإمكانياته جيدًا، وبالتالي لن يتم بيعه بشكل نهائي ولكن على سبيل الإعارة ليلعب بشكل أكبر".

 

برشلونة يفوز على ريال مايوركا

من ناحية أخرى  فاز نادي برشلونة على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم منذ الجولة 34 من عمر المسابقة.

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا 

سجل ثلاثية برشلونة في شباك ريال مايوركا كلا من: أنسو فاتي هدفين، وبابلو مارتن باييز.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا 

بدأ برشلونة أمام ريال مايوركا كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كريستينسن - جوردي ألبا - كوندي - بالدي

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

وداع ألبا وبوسكيتس

وكانت مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا هي الأخيرة لجوردي ألبا وبوسكيتس نجمي البارسا على ملعب كامب نو بعد إعلانهما الرحيل في وقت سابق، وودع ألبا  وبوسكيتس جماهير البلوجرانا على ملعب "كامب نو" بالدموع في مشهد مؤثر.

 

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المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز فرانك كيسي مانشستر سيتي فيران توريس الموسم المقبل

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