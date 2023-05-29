الإثنين 29 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

طريقة حل مشكلة توقف يوتيوب بمتصفح جوجل كروم

يوتيوب، فيتو
يوتيوب، فيتو

يواجه بعض مستخدمى منصة يوتيوب أثناء استخدام المنصة من متصفح الإنترنت جوجل كروم مشكلة توقف المنصة وتعطلها عن العمل لأسباب عديدة ولذلك نقدم خلال السطور التالية  طريقة حل مشكلة توقف يوتيوب بمتصفح جوجل كروم.

 

حل مشكلة توقف يوتيوب 

- فى البداية يجب التأكد من تحقق من الاتصال بالإنترنت حيث تؤدي سرعة الإنترنت البطيئة أو عدم الاتصال بالإنترنت إلى عدم تشغيل مقاطع الفيديو في يوتيوب في متصفح كروم لذلك يجب التأكد من أن الحاسب متصل بالإنترنت. 

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- فى حال عدم وجود مشكلة فى الاتصال بالإنترنت يمكن أن يكون السبب وجود مشكلة فى حساب جوجل هو السبب وللتأكد من ذلك  يجب تجربة  استخدام متصفح كروم في وضع التصفح الخفي وذلك عبر فتح متصفح كروم والانتقال إلى قائمة الإعدادات بالضغط فوق زر القائمة الثلاثي النقاط الظاهر في الزاوية اليُمنى العُلوية من المتصفح والضغط فوق خيار وسيفتح تبويب جديد في وضع التصفح الخفي ثم تجربة  تصفح يوتيوب.

- التأكد من عمل  خوادم يوتيوب  بشكل صحيح ففي بعض الأحيان، قد تكون هناك مشكلة في يوتيوب نفسه مما يتسبب في انقطاع الخدمة عن جميع المستخدمين. 

-  إضافات متصفح جوجل كروم والتى رغم أنها  تُحسن ميزات المتصفح وتسهل عملية التصفح  لكنها يمكن أن تسبب مشكلات في بعض الأحيان. لذا يجب محاولة تعطيل جميع إضافات كروم  للتأكد من أن تلك الإضافات هي السبب أم لا عبر فتح متصفح جوجل كروم والضغط فوق الزر الثلاثي النقاط للانتقال إلى الإعدادات ثم الانتقال إلى المزيد من الأدوات وعند فتح القائمة الجانبية، اختيار الإضافات وسيتم الانتقال إلى نافذة جديدة تتضمن جميع الإضافات التي تم  تثبيتّها، حيث يمكن إزالتها أو تعطيلها عن طريق تشغيل أو إيقاف الزر الظاهر بجانب كل إضافة وإذا كان تعطيل جميع الإضافات يحل مشكلة يوتيوب، فيمكن حاول تفعيلها واحدة تلو الأخرى لمعرفة الإضافة المسببة للمشكلة ثم أزالتها 

- من المهم تحديث متصفح كروم حيث تحتوي أحدث الإصدارات من متصفح جوجل كروم على تحسينات في الأداء، وتأتي أيضًا مع إصلاحات للأخطاء التي قد تكون هي السبب في تعطّل يوتيوب أو غيره من المواقع. لذلك يجب التأكد دائمًا من تحديث متصفح جوجل كروم إلى أحدث إصدار متاح، عبر فتح متصفح جوجل كروم والضغط فوق زر القائمة الثلاثي النقاط واختيار المساعدة ثم  اختيار تحديث جوجل كروم  وإذا لم يظهر  هذا الخيار فهذا يعني أن الجهاز به  أحدث إصدار وستظهر  رسالة تفيد بأن كروم محدث. 

إلغاء تثبيت متصفح كروم 

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- من المهم إعادة ضبط متصفح كروم إلى الإعدادات افتراضية حيث قد تتداخل بعض إعدادات جوجل كروم مع يوتيوب وتتسبب في عدم عمله بشكل صحيح عبر فتح متصفح جوجل كروم ثم انقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط والانتقال إلى الإعدادات ومن القائمة الجانبية اختيار إعادة الضبط واختيار إعادة الإعدادات الافتراضية وفي النافذة الجديدة التي ستظهر، الضغط فوق خيار إعادة ضبط الإعدادات وفى حال عدم نجاح الأمر يمكن إلغاء  تثبيت متصفح جوجل كروم ثم إعادة تثبيته. 

 

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