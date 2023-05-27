يوتيوب يتخلى عن إحدى أشهر مزاياه، كيف سيؤثر التغيير على قناتك؟

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن «يوتيوب» سيتخلى عن ميزة يستعملها العديد من مستخدميه من صناع المحتوى.

وتبعًا للمعلومات التي أوردها موقع «The Verge» فإن «يوتيوب» سيتخلى عن ميزة المشاركات المؤقتة «Stories» الشهر القادم، واعتبارًا من 26 يونيو هذا العام لن يتمكن المستخدمون من نشر «القصص» عبر هذه الميزة، أما المنشورات الحالية عبرها ستكون متاحة لمدة 7 أيام.

أخر تحديثات يوتيوب

وظهرت ميزة «Stories» في «يوتيوب» عام 2017، وأتيحت للمستخدمين وصناع المحتوى الذين لديهم أكثر من 10000 مشترك في قنواتهم، واعتمد المستخدمون على هذه الميزة في الترويج لقنواتهم ومحتواها، لكن القائمين على «يوتيوب» لاحظوا أنها لم تجتذب المتابعين بالشكل المطلوب.

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ويرى المحللون أن القائمين على «يوتيوب» قرروا التخلي عن هذه الخدمة لتشجيع المستخدمين على استعمال خدمات أخرى مثل خدمات «Shorts».

زيادة متابعي قنوات يوتيوب

وفي سياق متصل قامت يوتيوب بتقديم نصائح لزيادة عدد متابعي القنوات لأصحاب القنوات من أجل زيادة دخلهم وخلال السطور التالية نقدم أبرز تلك النصائح:



- الاهتمام بتسويق القناة جيدًا كأنها شركة تعمل على زيادة حجمها وعدد متابعيها من خلال الاهتمام بالتصميمات والألوان والخطوط ولا يختلف تسويق القناة عن أي عملية تسويق أخرى، إذ يجب وضع سياق ومظهر عام للقناة، ثم البدء باتباعه في كل المواد المستخدمة.

- الاستمرارية حيث يقع الكثير من صناع المحتوى عبر يوتيوب في خطأ قاتل، وهو الانقطاع عن تقديم المحتوى والمقاطع على فترات طويلة ويتسبب هذا الانقطاع في خسارة المشاهدين والأهم خسارة ثقتهم في القناه والمحتوى المقدم ولذلك يجب العمل عبر خريطة محتوى طويلة المدى والالتزام بتقديم المحتوى بشكل ثابت وعلى فترات ثابتة ويمكن من اجل ذلك تسجيل مجموعة من المقاطع وتحضيرها بشكل مسبق ثم نشرها على مدار أسابيع أو أشهر.

- الاهتمام بالمتابعين وما يرغبون في مشاهدته حيث يجب التفكير في الجمهور المرغوب في الوصول إليه، ونوع المقاطع الذي يفضلون مشاهدتها، ثم العمل على تقديمه وذلك لتكون جميع المقاطع متناسقة مع بعضها بعضًا، وحتى لا تختلف عندما يزداد عدد المتابعين ولذلك يجب وضع خطة محتوى طويلة الأمد تتركز على المحتوى الذي يرغب المتابعين في مشاهدته ولكن لا يعني هذا إهمال الصيحات الحديثة والأمور الطارئة، حيث تساعدك الصيحات الجديدة في الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين في وقت قصير حيث يعتمد النجاح في يوتيوب على أمرين لا ينفصلان، وهما جذب المشاهدين الجدد والحفاظ على المتابعين القدامى.

- التركيز على نوع واحد من المحتوى حيث يمتلئ يوتيوب بالكثير من المقاطع التي تتحدث عن الكثير من الأمور المتنوعة والمختلفة ويعد التركيز على المحتوى أحد أهم عوامل النجاح، ويمكن اختيار نوع المحتوى المرغوب في التركيز عليه عبر طريقتين إيجاد محتوى مخصص داخل محتوى عام والتحدث عن محتوى لا يوجد الكثير من المقاطع تتحدث عنها مع محاولة عدم التشتت بتقديم أكثر من نوع أو محتوى عام.