الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

مياه الإسكندرية تعتمد نتيجة المدرسة الثانوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم

مياة الشرب بالاسكندريه،
مياة الشرب بالاسكندريه، فيتو

أعلن المهندس/ أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اعتماد نتيجة الصفين الأول والثانى للمدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنسبة نجاح ٩٥% للصف الأول، و١٠٠% للصف الثانى.
 

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جاء ذلك بحضور مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية نادية فتحي، ومشرف المدارس بالشركة القابضة العميد خالد المهدي، ورئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية المهندس جويدة علي سليمان، ومدير عام التعليم الفني بالإسكندرية أمل حسان، ومدير عام إدارة العامرية التعليمية وهشام عثمان، ومدير إدارة التعليم الصناعي بالإسكندرية أحمد فتحي، ومدير التعليم الفني بإدارة العامرية التعليمية أحمد السيد،
وبقيادة ياسر متولي مدير المدرسة، وجابر مصطفى وكيل المدرسة.

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يأتي هذا بفضل الدعم المستمر لكل القيادات المشاركة سواءًا من مديرية التربية والتعليم أو شركة مياه الشرب بالإسكندرية وبفضل الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة، لتذليل العقبات أمام جميع العاملين بالمدرسة الثانوية، وذلك للنهوض بالقطاع التعليمي الصناعي منه والخدمي علي حد سواء.

وأشاد المهندس أحمد جابر علي ضرورة الإلتزام بقواعد الإنضباط المدرسي والحفاظ عليها لتأهيل أجيال جديدة ونشىء متميز وصولًا بهم إلي أعلي درجات الجودة التعليمية في ظل الإمكانيات المتاحة واستراتيجيات التعلم الحديث والمعاصر.

 

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