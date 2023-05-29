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محافظات

الإعلام الجديد تحديات مهنية واجتماعية، ندوة بمكتبة الإسكندرية

مكتبه الاسكندريه
مكتبه الاسكندريه

تنظم مكتبة الإسكندرية  ندوة "الإعلام الجديد: تحديات مهنية واجتماعية"، وذلك يوم الأربعاء المقبل  في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 

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يفتتح الندوة  الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بمشاركة مجموعة من أبرز وأهم قامات الإعلام المصري، حيث يناقش  الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة موضوع "تغيير مناهج الإعلام وموقع الإعلام التقليدي في ضوء تحديات الإعلام الجديد". ويتناول الإعلامي الدكتور محمد عبده مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري موضوع "الأخلاقيات المهنية في ضوء معطيات الإعلام الجديد"، بينما يطرح  الدكتور سعيد المصري أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة "أبرز التحديات الإعلامية التي تثيرها وسائل الإعلام الجديد وسبل المواجهة"، وستدير الندوة الإذاعية القديرة إيناس جوهر رئيسة الإذاعة الأسبق وأحد أهم رموز الإعلام في مصر.

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تأتي الندوة في ضوء ما يثيره الإعلام الجديد من قضايا وتحديات، فبقدر تطور وسائل الإعلام وأدواته على نحو غير مسبوق، بقدر ما تتصاعد التحديات الناتجة عن هذا التطور؛ فرغم أن التغير أو التحول في أي مجال يحتاج إلى أعوام كي نستشعر آثاره، إلا أن التطور الحادث في الإعلام بتقنياته الحديثة ووسائله المتطورة بات ينعكس بسرعة تفوق إدراك البشر حيث تنتقل آثاره في أيام وأسابيع قليلة وتطرح تحديات كثيرة على جوانب عِدة.

كما تسعى الندوة للإجابة على تساؤلات تتعلق بتحقيق المسئولية الاجتماعية والأخلاقية لترشيد استخدامات المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت وسيلة لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وآليات رفع كفاءة التدريب العملي وبناء القدرات لطلاب الإعلام والعاملين بالمجال الإعلامي لمواكبة ثورة تكنولوجيا الاتصالات المتلاحقة. كما تناقش الندوة كيف اخترقت الوسائل الجديدة للإعلام الحياة الخاصة للمواطنين والأسر والعائلات، وما هي الآليات المُثلى لتوظيف الإعلام الجديد في عرض وتقديم وتسويق المبادرات الفردية والاجتماعية الخلاّقة بالمجتمع المصري، وكيف يمكن الحفاظ على تماسك كيان الأسرة المصرية كلبنة أساسية في المجتمع في ظل تحديات الإعلام الجديد والاستخدامات غير الرشيدة لمواقع التواصل الاجتماعى

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