الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط تضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

وضعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش وذلك خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت على مدار يومين لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية.

وجاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي.

مركز خدمات مصر بأسوان

وأوضحت هالة السعيد أن مراكز خدمات مصر والتي تشهد الدولة حاليًا افتتاحاتها المتتالية بدءًا من مركز خدمات مصر بأسوان مرورًا بمركز مدينة شرم الشيخ وغيرها تمثل مشروعات قومية لتطوير الخدمات الحكومية وهي مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، متابعه أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، فضلًا عن حصول المواطنين على خدمات مميكنة.

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الجمهورية الجديدة 

وتابعت السعيد أن تلك المراكز تسهم في تحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، مضيفه أن ذلك سينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

الجهات الحكومية 

وأضافت السعيد أن محور عمل المركز يتلخص في اسمه "خدمات مصر"، موضحه أن المختصين من كل الجهات الحكومية يعملون على تنفيذ وحوكمة الخدمات، ليتم تقديم تلك الخدمات من خلال مكان موحد يتم تدريب العاملين به على أفضل معايير جودة الخدمات والعناية بطالبي الخدمات.

وقامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجولة تفقدية، مساء الأحد، في شوارع  مدينة العريش برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، والتقت عددا من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، واستمعت لعدد من الآراء وطلبات أبناء المحافظة.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تعيشه العريش الآن من أمن وأمان سمح لنا بالتجول في الشوارع وتفقد المشروعات، ويرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات أهالي سيناء على مدار السنوات الماضية.

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