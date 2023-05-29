رئيس حي شرق بالإسكندرية يوجه باستمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة

وجه اللواء أحمد محمود حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية ، إدارة الكهرباء بالحي لمواصلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلات الإضاءة، وتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفعيل خطة ترشيد الكهرباء والحفاظ عليها بنطاق المحافظة.

وفى هذا الصدد قامت إدارة الكهرباء بإنارة ٤ كشافات ( ٢ ليد، و٢ صوديوم) والتوجه لنادى الاتحاد السكندري لمعاينة نوعية الكشافات الليد، وصيانة بورن شارع دمياط مدرسه طه حسين والإنارة مع تغيير البورن، وإنارة ١كشاف شارع عبد المنعم الدليل وشارع المشير مفتاح شبل بسيوني والمشير البقال ورفع اوفر لود مفتاح الريادة وإنارة الكومباوند والإنارة أمام ٥٥ شارع الجواهر وجاري العمل باكر علي الحفر علي غرفتين، وتركيب ١ كشاف شارع ١٢ ورفع كشاف تالف وإنارة ١عامود أمام عماره ٤١ ورباط سلك مقطوع بمساكن الضباط منطقة مصطفى كامل .

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على الصعيد ذاته تم مراجعة الأعمدة والكشافات والكابلات ومراجعة الحالة العامة للإنارة للإصلاح والتجديد والإضاءة بنطاق الحى.