تور إم الروسية الخارقة، تعرف على المنظومة التي حولت مسيرات أوكرانيا لرماد (فيديو وصور)

كفاءة عالية في ظروف القتال العملياتية والجوية، تمنحها استشعارات بالهدف المعادي حتى ولو كان على بُعد عشرات الكيلومترات

منظومة تور إم الروسية

إنها منظومة "تور إم" الروسية المصممة لحماية المنشآت العسكرية والصناعية والحكومية المهمة وحتى السفن، والتي حولت بالأمس القريب سريا من المسيرات الأوكرانية إلى رماد.

ويمكن لها التعامل ضد جميع أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ المختلفة والقنابل والذخائر الموجهة بدقة.

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كما يمكنها أيضا اكتشاف واعتراض الصواريخ المضادة للإشعاعات وصواريخ كروز وصواريخ الكشط البحري، مثل هاربون، التي تطير على ارتفاع 5 أمتار فقط فوق السطح.

ويدمر هذا النظام بشكل أساسي الأهداف التي تفشل أنظمة الدفاع الجوي طويلة ومتوسطة المدى في ضربها.

تشويش الكتروني لتضليل المنظومات الدفاعية

وأثبتت المنظومة الروسية كفاءتها العالية في ظروف القتال التي تتضمن عمليات تشويش إلكتروني لتضليل المنظومات الدفاعية واختراقها، ويمكنها مرافقة التشكيلات البرية خلال تقدمها في ميادين القتال في موقع روس أوبرون إكسبورت الروسي.

تتميز منظومات "تور - إم" بالقدرة على العمل على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية.

وتتألف المنظومة الواحدة من 4 مركبات قتالية إضافة إلى مركبات القيادة والدعم والصيانة، ولكن يمكن لمركبتين قتاليتين فقط تأمين موقع عسكري عند الضرورة.

وتستطيع منظومات "تور إم-2" المحمولة على عربات متحركة الاشتباك مع الأهداف المعادية خلال 10 ثوان فقط أثناء الحركة، لتشكل أداة متميزة لحماية وحدات المشاة والمدرعات أثناء تنقلها في المعارك، كما يمكن الاعتماد عليها في حماية النقاط العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي البعيدة المدى كـ "إس-300" و"إس-400".

يمكن للرادار اكتشاف الأهداف الجوية على مدى 32 كلم، وتتبع 48 هدفًا في وقت واحد، والتعامل مع 4 أهداف في آن واحد.

كما يتمتع النظام بقدرات تمكنه من تحديد 10 أهداف أكثر خطورة من الآخرين. ويتم عرض هذه الأهداف لقائد المركبة ليتمكن من التعامل معها بضغطة زر.

كما تتميز صواريخها بأنها تنطلق عموديا لتغير مسارها بعد الانطلاق ما يمنحها قدرة عالية على المناورة والتصدي للأهداف التي تطير على ارتفاعات منخفضة.

وتحمل هذه المنظومات صواريخ مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار يمكنها التعامل مع الأهداف الطائرة كالطائرات والمروحيات والصواريخ المجنحة وحتى الدرونات الصغيرة على مسافات تصل إلى 12 كلم، وارتفاعات تتراوح ما بين 10 أمتار إلى 6000 متر.

وأظهر فيديو من قلب المعركة قدرة منظومة تور إم في منطقة كراسني ليمان، على اكتشاف مسيرات أوكرانية وتحويلها إلى رماد بفضل رادارها المتطور.

مواصفات "تور - إم"



المدى: من 1 إلى 15 كلم.

الارتفاع: من 10 أمتار حتى 10 كلم.

عدد الأهداف التي يمكنها الاشتباك معها في وقت واحد: 4 أهداف.

يمكنها إسقاط الأهداف آليا في بعض الحالات.

زمن الاستجابة للتهديدات الجوية: 10 ثوان

الأهداف التي يمكن لـ "تور - إم"إسقاطها

الطائرات ذات الأجنحة الثابتة

المروحيات

الطائرات المسيرة

الصواريخ الموجهة

القذائف الدقيقة