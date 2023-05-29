برشلونة، آخر تطورات تطوير ملعب كامب نو

برشلونة، تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن آخر تطورات تجديد ملعب كامب نو معقل النادى الكتالوني.

خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني



قال ‏لابورتا: أريد أن أشكر المستثمرين، صدقوني، شكرًا لثقتكم بنادي برشلونة، معًا سنقوم بعمل أفضل ملعب في العالم في مستوى نادي برشلونة، شكرًا لمساعدتنا ماليًا وأكثر من المساعدة المالية.

وأضاف رئيس نادي برشلونة: ‏الملعب الجديد سيكون حقيقة، هو حلم للجميع، إنه حلم وإرث للجميع، ‏سنعود إلى هنا مجددًا، وعندما نعود سنكون أقوى من أي وقت مضى.

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وحضر بوسكيتس قائد فريق برشلونة إلى الملعب اليوم الاثنين خلال بداية العمل لتجديده؛ حيث تحدث للصحافة الإسبانية عن ‏ذكرياته في ملعب الكامب نو قائلًا: سأختار نتيجة 5-0 أمام ريال مدريد و6-1 أمام باريس، كأفضل مباراتين لعبتهما على هذا الملعب التاريخي ستكون دائمًا في ذاكرة مشجعي نادي برشلونة.

برشلونة يفوز على ريال مايوركا

من ناحية أخرى فاز نادي برشلونة على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم منذ الجولة 34 من عمر المسابقة.

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا

سجل ثلاثية برشلونة في شباك ريال مايوركا كلا من: أنسو فاتي هدفين، وبابلو مارتن باييز.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

بدأ برشلونة أمام ريال مايوركا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كريستينسن - جوردي ألبا - كوندي - بالدي

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

وداع ألبا وبوسكيتس

وكانت مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا هي الأخيرة لجوردي ألبا وبوسكيتس نجمي البارسا على ملعب كامب نو بعد إعلانهما الرحيل في وقت سابق، وودع ألبا وبوسكيتس جماهير البلوجرانا على ملعب "كامب نو" بالدموع في مشهد مؤثر.

تشافي يتحدث عن رحيل ألبا

صرح تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في تصريحات خاصة لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن عدم احتياج فريقه لظهير أيسر لتعويض الإسباني جوردي ألبا بسبب تواجد ماركوس ألونسو وبالدي فإن الظهير الأيسر غير مقلق في البلوجرانا.

وأضاف تشافي بأن الفريق يحتاج إلي لاعب وسط دفاعي لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، مؤكدا أنهم يحتاجون لاعب كبير في هذا المكان لكي يصبح خط وسط الفريق قادر علي الإبداع طوال الموسم.

حقيقة وجود عرض رسمي من برشلونة لميسي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العشاء كان الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى ميسي، بسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وزوجاتهم.

واستغل قادة برشلونة الإجازة التي منحها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة للاعبين بعد التتويج بلقب الليجا عقب الفوز على إسبانيول، في السفر إلى فرنسا.

وأضافت الصحيفة: "اللاعبون لم ينشروا أي صور لهذا اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتهزوا الفرصة لتناول العشاء مع ميسي كأصدقاء مقربين".



وأفاد التقرير، أن اللاعبين تحدثوا عن موقف كل منهم، وحين تم توجيه السؤال لميسي عن موضوع عودته لبرشلونة، كان رده واضحا: لم أتلق أي عرض من النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هي الحقيقة، لأن برشلونة ينتظر الموافقة من الليجا قبل التحرك رسميا، على الرغم من تقدم الهلال السعودي بعرض خيالي لميسي بقيمة 500 مليون يورو سنويا بحسب الصحيفة.

وطلب نادي برشلونة، الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة، وإبرام صفقات.