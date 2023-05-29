الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

جوجل ماب: كثافات مرورية بصلاح سالم ونفق الملك الصالح (فيديو)

حالة المرور، فيتو
حالة المرور، فيتو

استعرض تطبيق خرائط جوجل، الحالة المرورية، اليوم الإثنين، حيث سيطر اللونين الأخضر والبرتقالي على معظم الطرق والكباري والميادين، في شوارع القاهرة والجيزة.

وأوضح تطبيق خرائط جوجل، الذي عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن هناك كثافات مرورية بشارع صلاح سالم ونفق الملك الصالح مرورا بكوبري الروضة، وأيضا كثافات مرورية بالتحرير حتى طريق النصر وشارع عباس العقاد.

وزارة الداخلية تواصل ضبط المخالفات المرورية 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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الإدارة العامة للمرور

وكثفت إدارات المرور خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ونبه مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور على قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات للقيادة الآمنة في ضوء المتغيرات الجوية.

وأوضح المصدر أن أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وتجنب القيادة خارج نهر الطريق تماما، والالتزام بتعليمات رجل المرور.

تعليمات المرور

وأشار إلى ضرورة أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، والسير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

نتائج الحملات المرورية بالطرق

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (49016) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (16900) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (310) مخالفات السير بدون تراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة، 34  مخالفة موقف عشوائي، 12 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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خريطة وحدات المرور المتنقلة في الشوارع والميادين

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خدمات تقدمها وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة 2023

حوادث طرق 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وتتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

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