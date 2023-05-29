قانوني: فرض الجزاءات الدولية من دولة ضد أخرى انتهاك للقانون الدولى

فرض عقوبات، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن فرض الجزاءات الدولية من جانب دولة أو دول ضد دولة أخرى يعد انتهاكا للقانون الدولي لأن الهدف هو إذعان الدولة التي يفرض ضدها الجزاءات لرغبة الدولة الفارضة للجزاءات وتصحيح مسارها المعوج والمنحرف عن قواعد القانون الدولي أو تعريض مصالح هذه الدول للضرر من جانب الدولة التي فرضت ضدها الجزاءات وهذا كله يتم خارج مجلس الأمن.

الجزاءات الدولية تفرض على الدول

فرض عقوبات، وأكد سلامة فى تصريح لفيتو، الدول الكبرى اعتادت اللجوء إلى هذه الآلية سواء انفراد أو جماعة مثل الاتحاد الأوربى أو الأفريقى أو جامعة الدول العربية عندما علقت عضوية سوريا بالجامعة نتيجة الصراع وهدم الاستقرار السورى وبالتالى الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الى هذا الأمر قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة وللدول أن تبين البواعث التى جعلتها تلجأ الى هذه الجزاءات.

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العقوبات الدولية فهى تفرض على الأشخاص

وتابع سلامة، اما العقوبات الدولية فهي تفرض على الأشخاص أما الدول فتفرض عليها الجزاءات الدولية سواء من مجلس الأمن أو الدول ذات السيادة أو خارج مجلس الأمن والعقوبات على الأشخاص مثل الإرهابيين الذين أدرجوا ضمن قوائم الإرهاب أو الأشخاص الذين تفرض عليهم عقوبات دولية سواء بمصادرة أموالهم أو حظر دخولهم أقاليم معينة.

استقالة أول رئيس بعد البشير بسبب العقوبات

وأضاف أن أول رئيس للمجلس السيادة الانتقالى السودانى بعد إقصاء نظام البشير بثورة شعبية فى 2019 قبل الفريق البرهان مازال مفروض عليه عقوبات من جانب الإدارة الأمريكية ومحظور دخولة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا هو السبب الذى جعله يستقيل ويتنحى بعد يوم واحد من تولية سدة رئاسة مجلس الرئاسة بالسودان.

دعت السعودية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

دعوات لتمديد وقف إطلاق النار



ويتولى البلدان عن بعد مراقبة الهدنة التي شهدت انتهاكات متكررة.

ودعا الجانبان الجيش وقوات الدعم السريع إلى "مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار".



وقال في البيان إنه رغم أن "الاتفاق ليس كاملا، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

اتفاق تمديد الهدنة



وتابعا: "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وقال سكان إن اشتباكات دارت خلال الليل في العاصمة الخرطوم وأمدرمان المجاورة، فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن قتالا شرسا وقع في مدينة الفاشر إحدى المدن الرئيسية في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وألقى الصراع الذي اندلعت شرارته في 15 أبريل نيسان بالعاصمة في أتون معارك عنيفة وتركها تترنح وسط حالة من غياب القانون وانهيار الخدمات، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص من ديارهم ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

ومن المقرر أن تنتهي مساء الاثنين الهدنة التي تم التوصل إليه بوساطة سعودية وأميركية بمدينة جدة وكان الاتفاق المبدئي أن تستمر أسبوعا.

وأعلنت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات "لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية"، وقالت في الوقت نفسه إنها تواصل مراقبة الهدنة "لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه".

ولم يصدر حتى الآن بيان عن الجيش بشأن احتمال تمديد الاتفاق.