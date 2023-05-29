طارق فهمي يكشف موقف القانون الدولي من التهديد بفرض عقوبات على السودان

فرض عقوبات، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه لا يحق لأي دولة فرض عقوبات على دولة أخرى مثلما هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على السودان حال فشل الهدنة، وأضاف: لا توجد سوابق بالقانون الدولى عن قيام دولة بفرض عقوبات للإلزام بتطبيق الهدنة

فرض عقوبات يتم خارج مجلس الامن

وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لجات إلى فرض منظومة عقوبات متعددة على روسيا بعد الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبل كوريا الشمالية وإيران وغيرها وهذا الأمر يتم خارج التنظيم الدولى ممثلا فى مجلس الأمن والاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالى إذا فشلت الهدنة بين قوات الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع ستكون هناك عقوبات أمريكية.

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فرض عقوبات مباشرة على رؤوس المعادلة العسكرية بالسودان

وتابع: إذا فشلت مد الهدنة بين طرفى الصراع فى السودان سيكون أمام أمريكا أمرين، الأول فرض عقوبات مباشرة على رؤوس المعادلة العسكرية بقوات الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع ووضعهم على قوائم الترقب والمتابعة بالإضافة إلى مصادرة أموالهم فى الخارج إضافة لوضع لائحة متابعة وتوقيف وهذا الأمر قد يمتد إلى وضع السودان ضمن دول الإرهاب أو الراعية او الداعمة للإرهاب

الولايات المتحدة الامريكية هددت بفرض على السودان

وأضاف: الحقيقة المعروفة هى أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على السودان خصوصا لجان الاستماع والإنصات بالكونجرس اذا لم يتم التجاوب مع المبادرة السعودية الأمريكية وإطالة أمد الهدنة أو التهدئة وستكون هناك عقوبات فى هذا الإطار لأننا الآن أمام مرحلة غريبة فى النظام الدولى ومجلس الأمن نفسة غائب دوليا وبالتالى الدول الكبرى تستخدم ما لديها من إجراءات ووسائل للضغط فى إطار الإجراءات الخاصة بحماية مصالحها كما أن فرض عقوبات سيكون مطروح وواضح ولن يسقط بمرور الوقت بالعكس ستستخدم أمريكا القوة كما استخدمتها فى حالة الحرب الروسية بدعم أوكرانيا من خلال العقوبات المفروضة على روسيا.

لايوجد فى قواعد القانون الدولى العام ما يقر قيام دولة بفرض عقوبات على دولة أخرى

وواصل فهمى حديثة قائلا: لا يوجد فى قواعد القانون الدولى العام ما يقر قيام دولة بفرض عقوبات على دولة أخرى لكن من الدول التى تتعامل فى هذا الإطار فى ظل غياب الدور الدولى للأمم المتحدة تعطى نفسها هذا الحق.