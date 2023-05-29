الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة (صور)

مبادرة كلنا واحد،فيتو
مبادرة كلنا واحد،فيتو

 تواصل  وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة  كلنا واحد  لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.
     

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وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (28) سلسلة تجارية بإجمالى (1211) فرع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إقامة  (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة.

 

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كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجًا بالقاهرة الكبرى.

 

استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة 

 

استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة 

 

استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة 


  
وفى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجًا بمختلف المحافظات.
  
 يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

 

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الموقع الرسمى لوزارة الداخلية مديرية أمن البحر الأحمر وزارة الداخلية السلاسل التجارية الكبرى أمان

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