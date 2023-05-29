الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

المالية تعلن حل 1173 مشكلة للمستثمرين

وزارة المالية , فيتو
وزارة المالية , فيتو

أكدت وزارة المالية أن مساندة مجتمع الأعمال أحد أهم أولويات الوزارة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

دعم المستثمرين بوزارة المالية 

واستطاعت وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية منذ إنشاءها في 2018 الانتهاء من حل ما يقرب من 94% من إجمالي مشاكل المستثمرين المتعلقة بملفات الوزارة وجاري العمل على حل المتبقي، وطبقا للإحصائية الواردة من الوحدة فكان النصيب الأكبر من حل المشكلات المتعلقة بملف الجمارك وكان عددها 597 مشكلة وجاء بعدها ملف الضرائب وبلغ عدد مشكلاته 452 مشكلة.

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ودعت وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية برئاسة نسرين لاشين مجتمع الأعمال للتواصل  مع الوحدة في حالة أي مشكلة تتعلق بملفات وزارة المالية عبر الميل:
investorscareunit@mof.gov.eg
 وفي سياق متصل أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (251) لسنة 2023 بإلزام عدد 327 من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على  الرابط التالي من هنا.

تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وقال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.

وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023، فإنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة  بالكشوف المرفقة بهذا القرار طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

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و قال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي من هنا.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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دعم المستثمرين دعم المستثمرين بوزارة المالية وقال رضا عبد القادر مساعد وزارة المالية المستثمرين

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