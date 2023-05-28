الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

المالية: لا ضرائب جديدة على الأفلام المصرية المعروضة في دور السينما

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط، فيتو

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية: إن الأفلام المصرية المعروضة في السينما لن يتم فرض رسوم جديدة عليها ، موضحا أن الزيادة علي دور العرض التي تعرض أفلاما أجنبية بنسبة 5%.

 

زيادة 5% علي عروض الأوبرا والباليه


ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد" إلي أن هناك زيادة رسوم تصل إلي 5% علي عروض الأوبرا والباليه.

 

فرض ضرائب تصاعدية

وتابع “نفرض ضرائب تصاعدية فقط علي السلع غير الضرورية، بهدف زيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا”.

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موقف زيادة البن

ولفت إلى البن المحمص الذي يتم استيراده من الخارج سيخضع للزيادة الجديدة التي تصل الي 10%، انما البن العادي لا يخضع لرسم التنمية أو حتي الجمارك.

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نواب يرفضون تعديلات القانون

 

وكانت الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، شهدت إعلان عدد من النواب رفضهم لتعديلات قوانين رسم تنمية الموارد ودخول المسارح والملاهى وضريبة الدمغة، مؤكدين أنه قانون جباية ويستهدف جيب المواطن ويدس السم فى العسل ويؤكد فشل الحكومة.


قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021.

وقال النائب: هذا القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين.

وأوضح أن فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، متابعا: الفلسفة تقول أننا وصلنا لوضع 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من الموازنة.

وأكد أبو العلا، أن دعم السياحة والاستثمار أساسي للتنمية، متابعا: إلا أنه في هذا القانون يتم زيادة الرسوم على السياحة وهو يتعامل معها كرفاهية إلا أن السياحة أصلا استثمار للبلد، قائلا: والرسوم تمثل أعباء على المستثمر.

وتساءل أيمن أبو العلا: هل فيه بيت في مصر يخلو من البن واللي مش عنده بيقعد على القهوة كل هذا يؤثر؟.

وأشار إلى أنه من المفارقات أن المجلس الأعلى للاستثمار خرج بقرارات رائعة بشأن رؤية ومنها عدم المساس أو إلغاء أي رسوم تفرض تؤثر سلبا على الاستثمار والحكومة بعدها تقدم قانون يؤثر قطاع على الاستثمار.

ووصف أيمن أبو العلا التعديلات الحالية بأنها تدس السم في العسل، قائلا: هذا القانون غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا.

هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بسبب مشروعات قوانين رسم تنمية الموارد ودخول المسارح والملاهى، مشيرا إلى أنها فى الوقت الذى يجب عليها إعداد قوانين لزيادة الاستثمار إلا انهافى الواقع تطفش الاستثمار

وانتقد داوود، قيام الحكومة بفرض ضريبة على السينما بدلا من تشجعيها، مضيفا، تلك الصناعة للأسف تذهب لدول أخرى، متابعا بشكل ساخر، ذلك لأن الحكومة عندنا لديها بعد نظر، هربت المستثمرين والفن والثقافة للخارج 

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الماليه وزارة المالية وزير المالية الضرائب التصاعدية رسم تنمية الموارد المالية للدولة فرض ضريبة مقابل دخول المسارح

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