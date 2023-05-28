المصرف المتحد يرعى النسخة الثامنة من مؤتمر بناة مصر 2023

أعلن المصرف المتحد رعايته لمؤتمر بناة مصر 2023 في نسخته الثامنة، والذي يقام اليوم بالقاهرة تحت عنوان "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء للأقليم"، بهدف بحث عملية توفير البيئة الداعمة لصناعة التشييد والبناء وتصدير قطاع المقاولات المصري.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سهي جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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المصرف المتحد، فيتو

ويستضيف المؤتمر هذا العام، المملكة العربية السعودية كضيفة شرف، حيث تشارك وزارة الاستثمار السعودية والاتحاد الأفريقي لمقاولي التشيد والبناء، كما يشارك عدد من كبار المسئولين والوفود ممثلين عن عدد من الدول الأفريقية والعربية الشقيقة، فضلا عن عدد كبير من رجال المال والاقتصاد المصريين وكوكبة من الإعلاميين.

واستعرض المؤتمر خلال جلساته عدة ملفات وموضوعات هامة منها: مخططات التنمية التي تطمح إليها الدول الأفريقية والدول العربية لإعادة الأعمار والتنمية. كذلك التحديات والفرص التي تواجة الدول الأفريقية في ظل المتغيرات الاقتصادية القوية والازمات العالمية، والتي استوجبت سياسية نقدية دولية كان لها تأثير كبير على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام كخططات التنمية الشاملة والاستدامة بالأسواق الناشئة.

ويستعرض مؤتمر بناة مصر 2023 الأطر التنظيمية والتمويلية المتكاملة لتعاون كافة الجهات المرتبطة والمكملة لنشاط شركات المقاولات والتطوير العقاري سواء حكومية أو قطاع خاص من أجل تيسير عملية التصدير لقطاع المقاولات المصري. وكيفية التحوط من المتغيرات الحالية والتي تحتاج إلى سياسات مالية وتشغيلية أكثر مرونة وتكاملا بين حكومات المنطقة والجهات الفاعلة في قطاع التشييد والبناء بما يعزز الثقة في المستقبل.

الاستثمار العقاري وقطاع التشييد

وأعرب أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - أن الاستثمار العقاري وقطاع التشييد والبناء يستحوذ علي حصة كبيرة من السوق الأفريقي والعربي. الأمر الذي يدفع المؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية لابتكار حزم متنوعة من التمويل خاصة التمول الأخضر المستدام، مما يدعم تنافسيته عالميا.

وتأتي على رأس هذه الحزم الحلول التمويلية المتخصصة لزيادة حجم الاستثمارات خاصة بقطاع المشروعات بأنواعها وأحجامها المختلفة من المشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة سواء بحلول وفقًا لأحكام الشريعة أو حلول مصرفية تقليدية. فضلًا عن خدمات التمويل العقاري للأفراد أو الشركات في المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري.

كذلك يقدم المصرف المتحد عدد من الأوعية والشهادات والأوعية الادخارية سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة أو التقليدية، فضلًا عن باقة متكاملة من الخدمات البنكية المتميزة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي.