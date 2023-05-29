بيت روز تعود في موسم جديد على مسرح الطليعة، اعرف التفاصيل

تعود مسرحية بيت روز من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح للجمهور في موسم جديد ينطلق يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو وذلك على خشبة قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة.

مواعيد مسرحية بيت روز

وتقدم المسرحية في تمام الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك حتى نهاية شهر يونيو المقبل، ويبلغ سعر التذكرة للجمهور 32 جنيها.

مسرحية بيت روز

العرض المسرحي بيت روز من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور وأزياء هبة الكومي، تصميم إضاءة محمود الحسيني (كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.

-إعلانات-

عروض البيت الفني للمسرح

وفي سياق أخر، كان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، افتتح مؤخرا العرض المسرحي الجديد "سيدتي أنا" بطولة الفنانة داليا البحيري والفنان نضال الشافعي وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وحضر العرض في أولى لياليه على المسرح القومي باقة من الفنانين والنقاد والكتاب ومنهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي وآخرون، كما رفعت المسرحية شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير.

مسرحية سيدتي أنا

مسرحية "سيدتي أنا" مأخوذة عن النص العالمي "بجماليون" من مؤلفات الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو الذي قام بكتابته قبل أكثر من مائة عام.

وتدور أحداث مسرحية "سيدتي أنا" في إطار اجتماعي موسيقي استعراضي، وتظهر عدة شخصيات منها لبروفسيور "آدم هنري" وهو عالم الصوتيات الذي يكره النساء وصديقه الباحث "مستر بيكو" لتحويل "ليزا" بائعة الزهور لأميرة وسيدة مجتمع.

ويشارك في مسرحية سيدتي أنا كل من داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، ونشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية أشعار عادل سلامة، وألحان الموسيقار محمود طلعت، وديكور دكتور حمدي عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفي حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.