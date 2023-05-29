حقوق وواجبات المرضى، ندوة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالأقصر، ندوة تعريفية عن معايير الهيئة لاعتماد المنشآت الصحية بعنوان "حقوق وواجبات المرضى بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية".



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية،وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

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وذلك بحضور الدكتور ممدوح وشاحي، مدير فرع الأقصر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وصلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر السنوسي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وذلك بنادي التجديف.

وخلال الندوة، أكد الدكتور ممدوح وشاحي أن معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تولى اهتمامًا كبيرا بالمريض وتعتبره المحور الرئيسي لمكونات الخدمة الصحية حيث تتركز حول رعاية المريض، وتشمل احترام احتياجاته وتفضيلاته، وتقديم الدعم النفسي والراحة البدنية اللازمة له، بالإضافة إلى توفير المعلومات، واشراكه في قرارات العلاج الخاصة به.

وأكد مدير فرع الهيئة ان التزام المنشأت الصحية بتطبيق المعايير يساعد على زيادة رضا المنتفعين من خدمة الرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الدور الرقابي للهيئة يضمن استدامة الجودة بالمنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR

وتم فتح باب المناقشات وقام فريق فرع الهيئة بالرد على كافة استفسارات الحضور حول منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت كمرحلة أولى في محافظة الأقصر واختصاصات الهيئة بها، ونظم الندوة الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.