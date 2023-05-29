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ثقافة وفنون

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي 3 يونيو

بوستر حفل علي الحجار،
بوستر حفل علي الحجار، فيتو

يحيي النجم على الحجار حفلا غنائيا مميزا وذلك مساء يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام التاسعة مساء.

 

حفل علي الحجار في ساقية الصاوي 

ويقدم على الحجار خلال الحفل باقة من أعماله الشهيرة، ومنها:" مافيناش م الخوف، نويت اغني، حنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، أنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار ياسيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، إضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرما ياسيدي".

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علي الحجار 

وينتمي علي الحجار إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله "على قد ما حبينا"، كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور، ولقى إعجاب واستحسان الجماهير، ثم انطلق الحجار لمشواره الفني الممتد حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.

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