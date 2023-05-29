لعلاج تساقط الشعر، 7 وصفات طبيعية استخدميها بانتظام

لعلاج تساقط الشعر، لابد من الالتزام ببروتين منتظم ومستمر لفترات طويلة، من الوصفات الطبيعية، حتى يمكن وقف تساقط الشعر تماما، فتساقط الشعر من المشاكل التي يواجهها الجميع من الرجال والنساء، في فترة من فترات حياتهم، وتساقط الشعر يصيب الكثيرين بالرعب، وإن كانت النساء أكثر خوفا وبحثا عن أفضل الوسائل لعلاج تساقط الشعر، وتقوي بصيلاته، والكثيرات أصبحن يبحثن عن الوصفات الطبيعية؛ لعلاج تساقط الشعر؛ لأنها أكثر فاعلية وأمانا، حتى على المدى البعيد.

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وصفات لعلاج تساقط الشعر

تساقط الشعر والعلاج, فيتو

وتقدم خبيرة التجميل الهندية "ارميشيا" أفضل وأقوى وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، مع ضرورة الالتزام بعملها بانتظام على الأقل شهر، بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع.

جل الألوفيرا

من أهم الوصفات لعلاج تساقط الشعر وزيادة نموه، فجل الالوفيرا له تأثيرا سحريا على الشعر، فهو يقضى على البكتريا والفطريات بفروة الرأس، ويعطى اندفاعا لبصيلات الشعر لتنمو بقوة، كما أنه يعطى لمعة وترطيب عميق للشعر، ويوضع جل الألوفيرا مرتين بالأسبوع على فروة الشعر والأطراف، لمدة ساعتين ثم يشطف.

ماء الأرز

من الحلول الأخرى لعلاج تساقط الشعر، هو استخدام ماء الارز المصري، الذي له فوائد كبيرة للشعر، وينعشه ويعالج القشرة والحكة، ويعطى لمعة ويخفف التساقط، ويتم استخدامه عن طريقة نقع الأرز لمدة ربع ساعة بماء ساخن ونأخذ الماء المنقوع، في بخاخ ونرش على كل الشعر ونفرك للجذور جيدا والأطراف، ويترك 20 دقيقة ثم يشفط.

سيروم عصير الليمون

يمكنك استخدام سيروم عصير الليمون لعلاج تساقط الشعر، وتحضيره بنفسك بكل سهولة، وهو عبارة عن عصير ليمونة، و3 ملاعق زيت زيتون، ويوضع ببخاخ ويرش على كل الشعر، وتدلك فروة الرأس جيدا ويترك 15 دقيقة، ثم يشطف، حيث توقف تلك الوصفة التساقط، وتعطى لمعة صحية للشعر.

زيت جوز الهند

استخدام زيت جوز الهند بانتظام يغذى الشعر، ويمنع التساقط، ويحفز النمو، فنضع زيت جوز الهند على الشعر وخاصة الجذور والأطراف، وتدلك الأطراف جيدا"، ويترك ساعة ثم يغسل، ويكرر الاستعمال مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

تساقط الشعر وعلاجه, فيتو

زبدة الشيا وزيت الخروع

ويمكن استخدام ماسك زبدة الشيا وزيت الخروع، فزبدة الشيا لها فوائد عظيمة للشعر تغذى بعمق، ترطب كالبلسم، وتحفز نمو الشعر وطوله، وزيت الخروع يعطى غزارة للشعر وطول، وتخلط زبدة الشيا مع زيت الخروع، وتطّبق على الشعر من الجذور للأطراف، تترك ساعة ثم يغسل، وتكرر مرة أسبوعيا.

الأفوكادو

يعتبر الافوكادو مغذى قوى للشعر لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات المهمة للشعر، فيتم أخذ حبة أفوكادو وتهرس جيداؤ وتهرس جيدا مع ملعقتين زيت زيتون ويطبق الخليط على أطراف الشعر، يترك نص ساعة ويغسل، وهو بمثابة مصلح عام لتلف للشعر والتقصف، يضيف لمعة وحيوية، يقوى خصلات الشعر.

المايونيز

ويمكن استخدام ماسك المايونيز للحصول على شعر ناعم وطويل، لاحتوائه على العديد من البروتينات للمغذية للشعر ويعمل على كثافة الشعر وتغذيته.

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