الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

أسامة الأزهري يشارك في مؤتمر تنمية الشباب بجمهورية داغستان

زيارة أسامة الأزهري
زيارة أسامة الأزهري لجمهورية داغستان،فيتو

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف كلمة في الجلسة الافتتاحية في “المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان والحوار بين الأديان”، بحضور نائب رئيس جمهورية داغستان رمضان جعفروف.

المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان

وحضر المؤتمر أيضًا وزير القوميات وشئون الأديان إنريك سليم مسلموف، والمفتي كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان، وخمسة من العلماء المفتين من عدة جمهوريات من روسيا الاتحادية، وبحضور ممثلي عدة أديان مختلفة.

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وأشار الدكتور أسامة الأزهري في كلمته إلى أهمية التعاون بين كافة أبناء الأديان بما يضمن الاحترام المتبادل، وعدم التعدي أو الظلم لأحد، وبما يحقق حفظ الأنفس، واستقرار الأوطان، مقدمًا شكره إلى داغستان على حسن الاستقبال والضيافة.

زيارة أسامة الأزهري لجمهورية داغستان

وفي سياق متصل استقبل مفتي داغستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي داغستان  الشيخ أحمد حاج أفندي عبد اللاييف الدكتور أسامة الأزهري، وذلك في مكتب المفتي برئاسة الإدارة الدينية، بحضور الدكتور شهاب الدين حسينوف نائب المفتي والمتحدث الرسمي باسم مسلمي الداغستان في الخارج.

ووصل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف صباح اليوم الجمعة إلى جمهورية داغستان.

وعقب وصوله إلى العاصمة (محج قلعة) عاصمة داغستان ألقى درس الجمعة وخطبة الجمعة في (المسجد المركزي) وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتم ترجمة درس الجمعة فوريا إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد مفتي داغستان وإمام المسجد المركزي على مدار عشرين سنة.

وكان قد اختتم الدكتور أسامة الأزهري فعاليات رحلته إلى تتارستان بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار.

وعقد بعد المحاضرة جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع ثم غادر تتارستان إلى داغستان.

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أسامة الأزهري يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد داغستان (صور)

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من كازاخستان إلى تتارستان، أسامة الأزهري يشارك في مؤتمر أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية

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