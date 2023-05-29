ندوة بجامعة القاهرة للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

نظمت جامعة القاهرة الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وما توليه الدولة المصرية من أهمية لعملية التنمية المستدامة.

وأكد المتحدثون خلال الندوة، أهمية المشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تأتى في إطار الجهود الوطنية المكثفة برعاية رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومواجهة مشكلات تغير المناخ ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

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المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كما تم تقديم شرح واف لشروط المشاركة والتى تتضمن: أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به حيث تم التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات.

جامعة القاهرة

كما تم التأكيد على آلية تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة والتى سوف تتم وفقًا لمعايير، بينها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية.

حضر فعاليات الندوة التعريفية، الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة سهير رمضان فهمي المنسق العام لمكتب الاستدامة بالجامعة، والدكتور وهاد سمير الأستاذ بالمعهد العالى للفنون التطبيقية ممثلا عن المجلس القومى للمرأة، والمهندس عصام على عثمان أبوبكر ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عصام عامر ممثلًا عن وزارة البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والباحثين والإداريين.

اعتماد كلية الطب البيطري

وتواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، إنجازاتها على المستوى الدولي فى إطار استراتيجياتها كجامعة من الجيل الرابع، حيث أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” عن اعتماد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة كمركز تعاون مرجعي دولي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط؛ وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة بباريس. وهو المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط. وايضا اعتماد كلية الطب البيطرى في مجال التعليم البيطرى ورفع كفاءة خريجي اليوم الأول من الأطباء البيطريين وفقًا للمعايير القياسية الدولية للتعليم البيطرى المستمر.



ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري وأسرة كلية الطب البيطري على الجهد الكبير المبذول للنهوض بالكلية والارتقاء بها بما أهلها للحصول على الاعتماد الدولي، مشيرا إلى أن كلية الطب البيطري هي أساس كليات الطب البيطري في العالم العربي والشرق الأوسط، مشيدًا بحرص الكلية على التطوير المستمر لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات المتقدمة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تواصل تقدمها المتسارع عالميا، ويأتي حصول كلية الطب البيطري على الاعتماد الدولي ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع تواصل كلياتها إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن حصول كلية الطب البيطري على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” يُمثل تقييمًا مرجعيًا دوليًا لكلية الطب البيطري، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي، وبالتالي يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التصنيف الإنجليزي QS أدرج 4 تخصصات بجامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى التخصصات في العالم حيث جاء برنامج الطب البيطري في المركز 51 وهو ثاني أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، لافتًا إلى أن المجلة الدولية لكلية الطب البيطري في خلال السنوات الماضية أصبحت على قمة الدوريات العالمية في مجال الطب البيطري وفقًا لقاعدة بيانات سكوبس عن عام 2021 حيث حصلت المجلة على Cite Score مقداره 6.8 لتأتي في المرتبة الرابعة عالميًا من بين 183 مجلة عالمية.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري، أن حصول الكلية على الاعتماد الدولى يأتي في ضوء الالتزام باستراتيجية الجامعة وتتويجا لتضافر جهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مما يضع على عاتقنا جميعا مسئولية الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي والالتزام باستراتيجية الجامعة، وتحقيق التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.