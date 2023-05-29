مطارا الغردقة وشرم الشيخ يسجلان أعلى معدلات تشغيل للمطارات السياحية

شهد كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ الدوليين أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الحالية لاستقبال الموسم الصيفي لهذا العام، وفي ضوء الزيادة الملحوظة التي تشهدها المطارات بمناطق الجذب السياحي المصري.

مطار الغردقة الدولي

استقبل مطار الغردقة الدولى ما يقرب من 3 مليون و250 ألف راكب بإجمالي 22 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي، كما شهد مطار شرم الشيخ الدولى استقبال 2 مليون و250 ألف راكب بإجمالي 16 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة 28% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي.

-إعلانات-

المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقية

وفي نفس السياق استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ضيوف المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقية البالغ عددهم ٤٠٠٠ مشارك من حوالي ٨١ دولة من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية الأفارقة، حيث جاء مطار شرم الشيخ من بين أفضل المطارات فى افريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين وذلك وفقًا للتقرير السنوى الذى أصدره المجلس الدولى للمطارات « ACI» حول أداء صناعة الطيران فى إفريقيا خلال عام 2022 وهو مايعد إنجازًا لقطاع الطيران.

وحصل مطار الغردقة الدولي على المركز الخامس وفقًا لتصنيف القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطاراتACI ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب.وفقا للأعداد المتزايدة للركاب والذي يؤكد حصول الراكب على أفضل تجربة سفر من مطار الغردقة بما يتماشي مع أعمال التطوير بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بطاقة تستوعب ٧,٥ مليون راكب سنويًا لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار ١٣ مليون راكب سنويًا للقضاء تمامًا على أي تكدس أو ازدحام، وكذلك إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول ٤ كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.

تجديد شهادة اعتماد الأيزو

جدير بالذكر أن، مطار الغردقة قد شهد طفرة قوية في أعداد الركاب بحصوله على المركز الأول على مستوى المطارات في عدد الركاب والطائرات للشهر الثالث على التوالي بعد أن نجح في تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات بالإضافة الي نجاحه في اعتماد وتجديد شهادة اعتماد الأيزو 9001-2015 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق اعلى معايير السلامة والأمان والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وتعليمات سلطةالطيران المدني المصري ECAA.