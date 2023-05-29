الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مطارا الغردقة وشرم الشيخ يسجلان أعلى معدلات تشغيل للمطارات السياحية

مطار شرم الشيخ، فيتو
مطار شرم الشيخ، فيتو

شهد كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ الدوليين أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الحالية لاستقبال الموسم الصيفي لهذا العام، وفي ضوء الزيادة الملحوظة التي تشهدها المطارات بمناطق الجذب السياحي المصري. 

مطار الغردقة الدولي 

استقبل مطار الغردقة الدولى ما يقرب من  3 مليون و250 ألف راكب بإجمالي 22 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي، كما شهد مطار شرم الشيخ الدولى استقبال 2 مليون و250 ألف راكب بإجمالي 16 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة 28% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي.

-إعلانات-

المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقية

وفي نفس السياق استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ضيوف المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقية البالغ عددهم ٤٠٠٠ مشارك من حوالي ٨١ دولة من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية الأفارقة، حيث جاء مطار شرم الشيخ من بين أفضل المطارات فى افريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين وذلك وفقًا للتقرير السنوى الذى أصدره المجلس الدولى للمطارات « ACI» حول أداء صناعة الطيران فى إفريقيا خلال عام 2022 وهو مايعد إنجازًا لقطاع الطيران.

وحصل مطار الغردقة الدولي على المركز الخامس وفقًا لتصنيف القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطاراتACI  ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب.وفقا للأعداد المتزايدة للركاب والذي يؤكد حصول الراكب على أفضل تجربة سفر من مطار الغردقة بما يتماشي مع أعمال التطوير بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بطاقة تستوعب ٧,٥ مليون راكب سنويًا لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار ١٣ مليون راكب سنويًا للقضاء تمامًا على أي تكدس أو ازدحام، وكذلك إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول ٤ كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.

تجديد شهادة اعتماد الأيزو

جدير بالذكر أن، مطار الغردقة قد شهد طفرة قوية في أعداد الركاب بحصوله على المركز الأول على مستوى المطارات في عدد الركاب والطائرات للشهر الثالث على التوالي بعد أن نجح في تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات بالإضافة الي نجاحه في اعتماد وتجديد شهادة اعتماد الأيزو 9001-2015 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق اعلى معايير السلامة والأمان والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وتعليمات سلطةالطيران المدني المصري ECAA.

الطيران المدني تستضيف ورشة عمل لمنظمة الكوميسا

وزير الطيران يكرم العامل المثالي والنماذج المشرفة بالوزارة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مطار الغردقة مطار شرم الشيخ الغردقة شرم الشيخ المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقية المجلس الدولي للمطارات

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفيري المجر وبوروندي سبل تعزيز التعاون

الطيران المدني تستضيف ورشة عمل لمنظمة الكوميسا

نتائج حفريات البحث عن غرف الأسرار، الكشف عن أكبر ورشتين لسر التحنيط، العثور على جبنة من لبن الماعز منذ 600 عام، ومصير الاكتشافات الجديدة من العرض بالمتاحف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لوزير السياحة والآثار

إطلاق مبادرة مصر الخالدة بالمتحف القومي للحضارة

أين تذهب التماثيل والتوابيت المكتشفة بسقارة؟ الأعلى للآثار يجيب

شركة خدمات الملاحة الجوية تنجح في تجديد اعتماد شهادة الأيزو للمرة الثانية

اكتشافات أثرية جديدة بجبانة سقارة.. مقبرتان وورشتان للتحنيط آدمية وحيوانية.. والسياحة تعلن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

مطارا الغردقة وشرم الشيخ يسجلان أعلى معدلات تشغيل للمطارات السياحية

أسباب غياب ياسمين عبد العزيز عن الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

المرشح التركي الخاسر أوغلو: أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات

جمال علام يرافق بعثة منتخب الصالات في كأس العرب بالسعودية

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قرية إسبانية تنتهي من التصويت في انتخابات محلية خلال 30 ثانية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

تعرف على خطوات المشاركة فى معارض تنمية المشروعات

المزيد

انفوجراف

أردوغان، ابن القبطان وربع قرن في الحكم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية