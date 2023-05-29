زارت معرض "أبو نظارة"، نجوى عانوس: يعقوب صنوع كاتب مصري وطني

زارت الدكتورة نجوى عانوس، أستاذ النقد المسرحي بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وراهبة النقد المسرحي في مصر، معرض "عودة.. أبو نظارة زرقا"، المقام بمقر المعهد الفرنسي بالمنيرة، وكان في استقبالها الباحث والكاتب عبدالله الصاوي القوميسير العام للمعرض.

د. نجوى عانوس، في جولة بالمعرض، فيتو

بدأت عانوس بجولة تفقدية في المعرض وتوقفت عند العديد من البورتيهات الكاريكاتورية المتميزة ليعقوب صنوع، التي أبدعتها ريشة أكثر من مئتي رسام كاريكاتير من مختلف دول العالم، احتفالًا بالدورة الأولى ليوم الكاريكاتير المصري، وتكريمًا لسيرة ومسيرة الكاتب المصري الساخر والوطني الحر يعقوب صنوع (١٨٣٩ -١٩١٢).

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د. نجوى عانوس مع الكاتب عبد الله الصاوي، فيتو

صنوع مصري ووطني

وعن رأيها فيما ردده البعض خلال الأيام الماضية عن عدم مصرية يعقوب صنوع والتقليل من دوره الريادي في المسرح والكاريكاتير المصري في العصر الحديث، أكدت عانوس على مصرية ووطنية صنوع بقولها: مصرية ووطنية صنوع المولود بحي باب الشعرية، راسخة رسوخ الأهرامات وأبو الهول، لن يزعزعها مثل تلك الأقاويل الباطلة التي تنم عن جهل مردديها، فمثل هؤلاء هم آفة هذا العصر وكل عصر، هم يهدفون فقط إلى إحداث بلبلة وضجة إعلامية بهدف تسليط الضوء عليهم وركوب التريند، وأحد هؤلاء الجهلاء سبق وأن تمت مجازاته من الجامعة التي ينتمي إليها بعد ثبوت سرقته العلمية لأحد كتب يعقوب صنوع، حيث نسب الكتاب لنفسه كعادته دون الإشارة إلى صاحب الكتاب والرسوم: يعقوب صنوع؟!.

السيرة والمسيرة الحقيقية ليعقوب صنوع

وأشارت عانوس أنها قضت أكثر من أربعين عامًا ما بين المكتبات والأرشيفات الوطنية في مصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا، وأنها لم تدع شاردة أو ورادة عن صنوع إلا وفحصتها ودرستها جيدًا، بحيادية تامة دون عنصرية أو محاباة، من أجل الوقوف على السيرة والمسيرة الحقيقية ليعقوب صنوع، وأسفرت تلك الرحلة الطويلة عن أربعة كتب أكدت جميعها بما لا يدع مجالًا للشك عن الدور الرائد لصنوع في تأسيس المسرح والكاريكاتير المصري الحديث.

وفي ختام زيارتها وجهت عانوس الشكر للمعهد الفرنسي على استضافته للمعرض، وما يقدمه من أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية متميزة على مدار العام، وطالبت إدارة المعهد بإلقاء المزيد من الضوء على الدور الرائد الذي لعبه يعقوب صنوع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

د. نجوى عانوس في جولة بمعرض الكاريكاتير، فيتو

تاريخ الكاريكاتير المصري

كما وجهت الشكر للباحث والكاتب عبدالله الصاوي مؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير، والقوميسير العام للمعرض، على مجهوداته البحثية الجادة والمتميزة في الكشف عن المحطات المجهولة وغير المطروقة في تاريخ الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل.



جدير بالذكر أن معرض "عودة.. أبو نظارة زرقا"، ينظمه مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وافتتحه الفنان المصري العالمي جورج البهجوري، ودافيد سادوليه مستشار التعاون الثقافي الفرنسي ومدير المعهد الفرنسي بمصر، يوم ١٨ مايو الجاري احتفالًا بيوم الكاريكاتير المصري، ويستمر المعرض حتى ١٥ يونيو القادم.



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