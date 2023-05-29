يسري جبر: النبي حذرنا من الإساءة إلى الصحابة

حذرالدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، من العيب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم، كان يحذرنا من العيب فى الصحابة، وقال أصحابى أصحابى، إياكم وأصحابى ذَرُونِى وأصحابى.

التحذير من الإساءة إلى صحابة رسول الله

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على فضائية "الناس": "الصحابة عندما يلتبس عليهم أمر، كانوا يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه مباشرة، وهذا يفيكهم فخرا وشرفا إنهم رأوا رسول الله، وتحدثوا معه، أما نحن لن نستطيع سؤال النبى، وحينها نذهب إلى علماء الدين ونسألهم".

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واستكمل: "أوعى تسيء إلى صحابى مهما كان تصرفه فى موقف ما مع صحابي آخر، هذا ما بينهم هم يجتهدون ومنهم من يصيب ومنهم من يخطأ".

فضل الصلاة على النبي



وفي سياق متصل قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن للصلاة على النبي فضلا لا يوجد لعبادة أخري، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فى حديث له: "من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرة".

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "صلاة من الله واحدة بس تسعد بها فى الدارين، ما بالك لو صلي الله عليك عشر مرات أو ألف مرة، هذا الثواب عظيم مفيش له مثيل حتى لمن يجاهد واستشهد أو بنى مسجد أو كفل يتيم كل دول يدخلوا الجنة لكل ليس فى ثواب الصلاة على النبي".

واستكمل: "الصلاة على النبي فى بركة كبيرة، لمجرد ذكر حبيب الله، سيدنا النبي محمد، لأن فيها ذكر الله وسيدنا النبي فى آن واحد، يعنى بتبتدى تقول اللهم وهذا اسم الله الأعظم الذى اختلف فيه العلماء".