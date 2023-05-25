الخميس 25 مايو 2023
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دين ودنيا

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

الدكتور يسري جبر،
الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن للصلاة على النبي فضلا لا يوجد لعبادة أخري، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فى حديث له: "من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرة".

فضل الصلاة على النبي 

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "صلاة من الله واحدة بس تسعد بها فى الدارين، ما بالك لو صلي الله عليك عشر مرات أو ألف مرة، هذا الثواب عظيم مفيش له مثيل حتى لمن يجاهد واستشهد أو بنى مسجد أو كفل يتيم كل دول يدخلوا الجنة لكل ليس فى ثواب الصلاة على النبي".

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واستكمل: "الصلاة على النبي فى بركة كبيرة، لمجرد ذكر حبيب الله، سيدنا النبي محمد، لأن فيها ذكر الله وسيدنا النبي فى آن واحد، يعنى بتبتدى تقول اللهم وهذا اسم الله الأعظم الذى اختلف فيه العلماء".

وزير الأوقاف يوضح الحكمة من قرار خطبة الجمعة القادمة 
 

وفي سياق متصل أثار قرار وزارة الأوقاف حول الدعوة للصلاة على النبي في كافة مساجد الجمهورية بعد صلاة الجمعة المقبلة، التي سيكون موضوع الخطبة  فيها “فضل الصلاة على النبي”، حالة من التساؤلات حول الحكمة وراء هذا القرار.

من جانبه، حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على توضيح الحكمة من القرار الذي لاقى استحسانًا كبيرًا لدى الشارع المصري والرأي العام.

وأوضح وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائلا: "مقصدنا أن نملأ الدنيا كلها تلاوة وذكرا وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا القصد وتقبل منا يا رب العالمين ".

وأكد "جمعة" أن ذلك يأتي تطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة، موضحا أنه تقرر أن تصدح جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية:

صيغة الصلاة على النبي 


اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

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ما حكم الدعوة إلى الاجتماع للصلاة والسلام على سيدنا النبي يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

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وزير الأوقاف يوضح الحكمة من قرار الدعوة للصلاة على النبي الجمعة المقبلة


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