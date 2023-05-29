وصفه كارتر بالعبقرى وحادثة وفاته لغزًا يحير العالم، 42 عاما على رحيل الموسيقار عمر خورشيد

عمر خورشيد عازف الجيتار الشهير، وصفه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بأنه رائد لكل من أمسك بعده آلة الجيتار، وأنه أول من عبر بجيتاره عن الموسيقى الشرقية بعذوبة لن تتكرر، قام بتقديم ألحان الأغانى وتقديم الموسيقى التصويرية لأنجح الأفلام، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1981.



ومن الأفلام التي قام بتأليف موسيقاها الفنان عمر خورشيد الرصاصة لاتزال فى جيبى، قطة على نار، اذكرينى، أين عقلى، حتى آخر العمر، وغيرها حتى وصل عددها 100 فيلم، وقام بالتمثيل في 17 فيلما، كان آخرها "دموع في ليلة الزفاف" مع بوسي.

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عزف ألحان سيد درويش فى البيت الأبيض

اختاره الرئيس السادات عام 1979 ليعزف موسيقاه أثناء توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض فعزف مقطوعة (طلعت يا محلا نورها شمس الشموسة) لسيد درويس، ليلة حب لبليغ حمدي، وصفق الحضور لـ عمر خورشيد كثيرًا، ووضع بعدها عمر خورشيد على القائمة السوداء، وقاطعته الدول العربية المناهضة لاتفاقية السلام.

وقال الموسيقار الكبير هاني شنودة إن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر انبهر بموسيقى عمر خورشيد، ووصفه بالعبقري.

عمر خورشيد فى بداياته، فيتو

وكانت مقطوعة "صاحبي المسكين" هو أول لحن قام عمر خورشيد بعزفه في بداية الرحلة، وتلى ذلك العديد من المقطوعات الغربية اشهرها الموسيقى التصويرية لافلام:العاشقات، الروح والجسد، العرافة، حتى آخر العمر، دموع ليلة الزفاف، وجيتار الحب وكان بطلا له مع جورجينا رزق، اذكرينى وغيرها..إلا أنه شخصيا يعتبر أفضل موسيقاه التصويرية كانت فى فيلم "أين عقلى " حتى أنه بالفعل نال جائزة عنها.

محطة عبد الحليم حافظ

وجاءه عرض من العندليب الأسمر للعمل معه في فرقته،وكان أول لحن يقف وراءه الموسيقار عمر خورشيد في الغناء في أغنية "سواح" وكانت تنويعات الجيتار فيها على استحياء كنوع من التجريب في دمج جديد لآلة الجيتار وسط الآلات الشرقية، ومن اشهر ما قدمه فنان الجيتار مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ اغنيته الشهيرة “زي الهوا ” التى أحدثت نقلة نوعية فى حياة عمر خورشيد الفنية بما تضمنته مقدمة الاغنية الموسيقية من تنويعات فردية فى العزف على الجيتار تبعه جميع اغانى عبد الحليم حافظ بعد ذلك مثل موعود، مداح القمر وحاول تفتكرنى، ورسالة من تحت الماء، واى دمعة حزن لا.

عمر خورشيد مع زوجته الاخيرة مها ابو عوف، فيتو

ورث عمر خورشيد حب الفن عن أبيه فهو ابن المصور أحمد خورشيد أحد رواد التصوير السينمائي الذى عرفناه مديرا للتصوير فى أفلام "شئ من الخوف، الشيماء"، دفع ابنه إلى دراسة الموسيقى فى المعهد اليونانى "الفيلهارموني " وجذبته آلة الجيتار وبدأ يتفوق وتميز فيها.

نجومية فى العزف

التحق عمر خورشيد بقسم الفلسفة بكلية الآداب وكون فرقة موسيقية لعزف أشهر الألحان الغربية فى الفنادق والملاهى الليلية هى فرقة "ميجا سنورز"، وبدأ يحقق نجومية فى العزف، والتحق بفرقة "ليه بتى شاه "مع صبحي بدير ووجدى فرنسيس مؤسس الفرقة، ثم كون شركة عمر للإنتاج الفني.

محطة أم كلثوم

المحطة الأهم فى حياة عمر خورشيد هى عزفه مع كوكب الشرق أم كلثوم التى جاءت به الى فرقتها بعد اعجابها بعزفه مع عبد الحليم حافظ وكانت البداية أن عزف معها أغنية "ودارت الأيام، ومرت الأيام " التى ضمت فقرة من العزف المنفرد للجيتار وضعه الموسيقار محمد عبد الوهاب قبل مقطع "وصفولى الصبر لقيته خيال" التى صفق لها الجمهور كثيرا.تبعها اغنيات: الحب كله، أغدا ألقاك، من أجل عينيك.

إلى جانب وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 100 فيلما، أولها كان "ابنتي العزيزة " الذي حصل على الجائزة الأولى في مهرجان طشقند العالمي تبعه "قطة على نار، الرصاصة لا تزال في جيبي، اذكريني، أين عقلي، حتى آخر العمر".

اربع زيجات ونهاية مؤسفة

تزوج عمر خورشيد 4 مرات في حياته، الأولى كانت لينا السبكي واستمر الزواج عاما واحدا، ومرفت أمين نفس المدة، ثم جورجينا رزق وكانت ملكة جمال الكون، ثم اللبنانية دينا التي استمر زواجهما 4 سنوات، كما تزوج من مها أبو عوف وهو في نفس الوقت شقيق الفنانة الاستعراضية شريهان.

رحل عمر فى حادث سير مروع عام 1981 بالهرم ومازالت قصة مصرعه لغزا يحير الجميع حتى الأن.

