سر رغبة كبار السن في تناول الحلويات

يشعر البعض بزيادة الرغبة في تناول الحلويات بشكل مفاجئ، وقد يرجع ذلك لاعتياد الشخص على نظام غذائي غني بالحلويات والسكريات، ولكن قد يرجع ذلك أيضًا لعدد من العوامل الأخرى.

أعلنت الدكتورة مارجريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن سبب رغبة كبار السن بتناول الحلويات قد يكون مرتبطا بمشاعرهم العاطفية.

وتوضح الخبيرة في برنامج تلفزيوني أنه يمكن أن يعاني كبار السن من الشعور بالوحدة وعدم الرضا عن ظروفهم المعيشية.. وبالإضافة إلى ذلك قد يشعرون بالقلق من عدم تواصلهم مع أقربائهم وأصدقائهم.

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مضادات الاكتئاب

ووفقا لها، الحلويات هي بمثابة مضادات للاكتئاب تساعدهم على تحسين مزاجهم.

وتحذر مارجريتا كوروليوفا كبار السن من الإفراط في تناول الحلويات، لأنه محفوف بخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وزيادة الوزن.

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