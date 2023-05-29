الإثنين 29 مايو 2023
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صحة ومرأة

سر رغبة كبار السن في تناول الحلويات

تناول الحلويات لدى
تناول الحلويات لدى كبار السن، فيتو

يشعر البعض بزيادة الرغبة في تناول الحلويات بشكل مفاجئ، وقد يرجع ذلك لاعتياد الشخص على نظام غذائي غني بالحلويات والسكريات، ولكن قد يرجع ذلك أيضًا لعدد من العوامل الأخرى.

أعلنت الدكتورة مارجريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن سبب رغبة كبار السن بتناول الحلويات قد يكون مرتبطا بمشاعرهم العاطفية.

وتوضح الخبيرة في برنامج تلفزيوني أنه يمكن أن يعاني كبار السن من الشعور بالوحدة وعدم الرضا عن ظروفهم المعيشية.. وبالإضافة إلى ذلك قد يشعرون بالقلق من عدم تواصلهم مع أقربائهم وأصدقائهم.

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مضادات الاكتئاب

ووفقا لها، الحلويات هي بمثابة مضادات للاكتئاب تساعدهم على تحسين مزاجهم.

وتحذر مارجريتا كوروليوفا كبار السن من الإفراط في تناول الحلويات، لأنه محفوف بخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وزيادة الوزن.

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الدكتورة مارجريتا كوروليوفا خبيرة التغذية الروسية تناول الحلويات نظام غذائي غني بالحلويات والسكريات مضادات الإكتئاب كبار السن الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري زيادة الوزن

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