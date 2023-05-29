كواليس تخلص طفل من حياته، والده عنفه لضربه أخته بسوهاج

أقدم طفل بسوهاج على التخلص من حياته، بعد تعنيف والده له عقب ضربه لشقيقته الصغرى بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزى.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول لمستشفي البلينا المركزي السيد ع. ا. ت. 15 عاما، طالب، ويقيم بدائرة مركز البلينا جثة هامدة، حيث تخلص من حياته.

وبسؤال والده، ذكر عزام ا ت 54 عاما، مأذون شرعي، ويقيم بذات الناحية أن الطفل المذكور أقدم على التخلص من حياته بتعليق نفسه بإيشارب يتدلى من نافذة غرفته بالمنزل بذات الناحية؛ مما أدى لوفاته لمرور ابنه بحالة ضيق على أثر تعنيفه له عقب قيامه بضرب شقيقته الصغرى الطفلة شيرين 8 سنوات.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.