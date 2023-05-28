قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبد الغني عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، بشأن طلب إعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وبطلان تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2025/2021 وإعادة الدعوى لانعقاد جمعية عمومية جديدة لبطلان إجراءات العملية الانتخابية لنادي الزمالك لـجلسة 25 يونيو للاطلاع.

وزير الرياضة



اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 19633 لسنة 76 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفاته.

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وأوضح سعيد في دعواه، أنه عضـو عامل بنادي الزمالك وقد فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف بوجود إعلان صـادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضـدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعدًا.

وأكد سعيد أن الدعوى التي تم نشرها بتاريخ 2021/12/21 قد جاءت خالية من أية إشارة إلى أن اللائحة المطبقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية هي اللائحة الاسترشادية، بل نصت على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعلت تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة.



تأتي تلك الدعوى بعد حكم صادر بعزل المستشار مرتضي منصور وطعن عليه مرتضي أمام المحكمة الإدارية العليا.