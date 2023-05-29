الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة، أبرزها مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، يشهد اليوم الاثنين، العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري والوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة 

الأهلي يواجه سيراميكا، 9 ونص مساء.. أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري يواجه بيراميدز، 7 مساء.. أون تايم سبورت 2

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة 

الوداد المغربي يواجه المغرب التطواني، 10 مساء.. الرياضية المغربية. 

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة 

أهلي طرابلس يواجه النهضة، 8 مساء.. السعودية سبورت 

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