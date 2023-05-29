أمير عزمي: سامسون لم يحصل على فرصته الكاملة مع الزمالك

الزمالك، أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق، أن سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لم يحصل على فرصته كاملة مع القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق: "سامسون أكينولا مهاجم فريق الزمالك لاعب جيد ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة مع القلعة البيضاء حتى الآن لتغيير أكثر من مدير فني في الفترة الماضية".

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وأضاف: "من وجهة نظري أن فريق الزمالك خرج من المنافسة على الدوري الممتاز منذ فترة طويلة وليس من الآن".

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لإنهاء الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الورق لم يفقد الزمالك فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثالث على التوالي ولكن المهمة أصبحت مستحيلة خاصة بعد تصدر الأهلي المسابقة برصيد 59 من 23 مباراة بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن التفكير منصب حاليا على إنهاء الدوري في المركز الثاني الذي يتنافس عليه بجانب القلعة البيضاء كل من فيوتشر وبيراميدز.



المباريات المتبقية للزمالك في الدوري المصري

ويتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات يعتبرها الأبيض مباريات كؤوس، حيث لا بديل عن الفوز وستكون أمام كل من: الأهلي، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، فيوتشر وفاركو.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفوز في الـ6 مباريات، والتي يواجه فيها الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز، كما يواجه فيوتشر أحد منافسيه على المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة، ويتبقى له 7 مباريات منهم مواجهة مؤجلة أمام النادي الأهلي، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات فقط منهم مباراة مؤجلة أمام الأهلي أيضًا.



الزمالك في انتظار هدية من الأهلي

يحتاج الزمالك هدية من النادي الأهلي كي يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم وهي فوز الأحمر على فريقي بيراميدز وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز، حيث يتبقى للأهلي العديد من المباريات في الدوري يأتي على رأسها بيراميدز وفيوتشر منافسي الأهلي.

فوز الأهلي على كل من فيوتشر وبيراميدز لن يكون كافيًا للزمالك، حيث إن فوز الزمالك في مبارياته الـ 6 المتبقية، سيرفع رصيده إلى 65 نقطة، وبالتالي يحتاج أيضا لتوقف نقاط فريقي بيراميدز وفيوتشر عند 64 نقطة، لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وبالتالي فإن الزمالك يحتاج إلى تعثر بيراميدز في 4 مباريات من الـ 7 المتبقية له والفوز في 3 فقط ليصل رصيده إلى 64 نقطة، وكذلك الأمر لـ فيوتشر الذي يجب أن يتعثر في 3 مباريات ويفوز في 3 فقط ليصل إلى 63 نقطة ويبتعد عن مطاردة الزمالك.

تساوي الزمالك وبيراميدز وفيوتشر في عدد النقاط بالدوري المصري

وحال تساوي الزمالك في النقاط مع بيراميدز وفيوتشر في النقاط، فإن ذلك لن يكون في صالحه، لأنه سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لكل فريق، وفي هذه الحالة سيتفوق السماوي ويخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر حظوظ الزمالك ضعيفة في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، خاصة أن فريقي بيراميدز وفيوتشر يلعبان جميع مبارياتهما من أجل الفوز، ويقدمان مستويات ثابتة.