فاروق: الأهلي يرفض المجازفة بعلي لطفي أمام سيراميكا وانقسام حول لاعب سموحة

الأهلي، كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المجازفة بالحارس علي لطفي في مباراة سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة "تن"، رفض مارسيل كولر كل محاولات علي لطفى للتواجد في مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الاثنين والمؤجلة من الجولة 27.

وأشار إلى أن الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استقر على تجهيز على لطفى من أجل اللحاق بمواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للتواجد على الأقل على دكة البدلاء.

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انقسام حول عودة مدافع سموحة إلى الأهلي

وواصل محمد فاروق أن هناك حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي حول عودة محمد مغربي مدافع الفريق الأحمر المعار إلى نادي سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشدد محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": “تحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على فكرة إعادة محمد مغربى المعار لسموحة خاصة أنه لم يشارك مع فريقه حتى الآن بالشكل الذي يعيده مرة أخرى لصفوف الفريق في الصيف المقبل”.

وأتم: "يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عودة محمد مغربي لتدعيم خط الدفاع في ظل رغبة كولر ضم مدافع في الموسم المقبل حيث ترى اللجنة أن عودة اللاعب لن تكلف النادي أي مقابل في ظل مغالاة الأندية لبيع نجومها".

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

البروفة الأخيرة للأهلى قبل مواجهة الوداد المغربي

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كيلوباترا بحثا عن تحقيق الفوز والابتعاد بصدارة جدول الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الاول برصيد 59 نقطة جمعها من خوض 23 مباراة، حيث فاز 18 وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أى خسارة واحرز لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز على فريق سيراميكا والحفاظ على مسيرة الانتصارات التي يحققها الفريق بالفترة الأخيرة الماضية قبل خوض مباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

سيراميكا كيلوباترا يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا كيلوباترا بقيادة مدربه حلمى طولان مباراة الاهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 34 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في 13 وخسر في 9 مباريات واحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

خمس مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في خمس مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الأهلى أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا



1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.



5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.