الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فاروق: الأهلي يرفض المجازفة بعلي لطفي أمام سيراميكا وانقسام حول لاعب سموحة

علي لطفي، فيتو
علي لطفي، فيتو

الأهلي، كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المجازفة بالحارس علي لطفي في مباراة سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة "تن"، رفض مارسيل كولر كل محاولات علي لطفى للتواجد في مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الاثنين والمؤجلة من الجولة 27.

وأشار إلى أن الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استقر على تجهيز على لطفى من أجل اللحاق بمواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للتواجد على الأقل على دكة البدلاء.

-إعلانات-

انقسام حول عودة مدافع سموحة إلى الأهلي

وواصل محمد فاروق أن هناك حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي حول عودة محمد مغربي مدافع الفريق الأحمر المعار إلى نادي سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشدد محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": “تحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على فكرة إعادة محمد مغربى المعار لسموحة خاصة أنه لم يشارك مع فريقه حتى الآن بالشكل الذي يعيده مرة أخرى لصفوف الفريق في الصيف المقبل”.

وأتم: "يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت  لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عودة محمد مغربي  لتدعيم خط الدفاع في ظل رغبة كولر ضم مدافع في الموسم المقبل حيث ترى اللجنة  أن عودة اللاعب لن تكلف النادي أي مقابل في ظل مغالاة الأندية لبيع نجومها".

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

 

البروفة الأخيرة للأهلى قبل مواجهة الوداد المغربي

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كيلوباترا بحثا عن تحقيق الفوز والابتعاد بصدارة جدول الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الاول برصيد 59 نقطة جمعها من خوض 23 مباراة، حيث فاز 18 وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أى خسارة واحرز لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز على فريق سيراميكا والحفاظ على مسيرة الانتصارات التي يحققها الفريق بالفترة الأخيرة الماضية قبل خوض مباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

 

سيراميكا كيلوباترا يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي 

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا كيلوباترا بقيادة مدربه حلمى طولان مباراة الاهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 34 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في 13 وخسر في 9 مباريات واحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

 

خمس مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في خمس مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الأهلى أى خسائر.

 

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا


1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.


5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

الدوري المصري، الأهلى يلتقى سيراميكا في البروفة الأخيرة قبل موقعة نهائي أفريقيا أمام الوداد

الدوري المصري، الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي محمد فاروق مارسيل كولر علي لطفي سيراميكا كليوباترا سموحة

مواد متعلقة

الدوري المصري، الأهلى يلتقى سيراميكا في البروفة الأخيرة قبل موقعة نهائي أفريقيا أمام الوداد

رقم مميز في انتظار الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الأهلى أمام سيراميكا، هدافو الفريقين بالدوري الموسم الحالي

الدوري المصري، محمود حمادة يخطف فوزا قاتلا لفاركو بمرمى سموحة

الأكثر قراءة

فاروق: الأهلي يرفض المجازفة بعلي لطفي أمام سيراميكا وانقسام حول لاعب سموحة

تفاصيل طرح 40 شركة فى البورصة المصرية.. صندوق مصر السيادي يعيد هيكلة الشركات بعد الاستحواذ عليها.. وخبراء: انطلاقة جديدة لأسواق المال

دعاء أردوغان في خطاب النصر: "يارب لا تترك مآذننا بلا أذان" (فيديو)

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

مبابي يتجاوز إنجاز إبراهيموفيتش التاريخي بالفوز بهذه الجائزة

مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة، أبرزها مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري

فرقة الآلات الشعبية تشعل مسرح مهرجان الطبول الدولي بسور القاهرة الشمالي (صور)

مهام مجلس إدارة الشركة القابضة بقانون قطاع الأعمال العام

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أزمة في السعودية بسبب مسرحية طلابية

جامبيا تبدأ في استعادة غابات المانجروف من أجل السمك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء المسابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية