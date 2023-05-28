الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

الأهلى أمام سيراميكا، هدافو الفريقين بالدوري الموسم الحالي

الأهلى وسيراميكا،
الأهلى وسيراميكا، فيتو

الأهلى امام سيراميكا، يستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدا الإثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

 

هدافى الأهلى وسيراميكا بالدوري الموسم الحالي

 

ويحتل أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا صدارة هدافي فريقه بالدوري الموسم الحالي حتى الآن برصيد 7 أهداف بينما يحتل محمد شريف لاعب الأهلى صدارة هدافي فريقه بالدوري الموسم الحالي حتى الآن برصيد 9 أهداف.

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جدير بالذكر أن مابولو لاعب فريق الاتحاد السكندري يحتل صدارة هدافي الدوري الممتاز للموسم الحالي حتى الآن برصيد 14 هدف.

خمس مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا

وألتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في خمس مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الأهلى أى خسائر. 

 

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا


1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.


5- الأهلي 1-1 سيراميكا كيلوباترا الدور الاول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

مشوار الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 23 مباراة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وفاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتعادل الأهلي مع فريق فيوتشر إف سي سي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.

وفاز  الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل الأهلي مع فريق سموحة بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام.

وتعادل الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق إنبى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وتعادل الأهلى مع فريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلي على البنك الأهلى بهدف نظيف بمباراة الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية نظيفة بمباراة الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب زهرة الجنوب بأسوان.  

وتعادل الأهلي مع الداخلية بنتيجة 1-1 بمباراة الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء  الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق فريق فاركو بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلي على فريق سموحة السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

وفاز الأهلي على فريق إنبي السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي

وفاز الأهلى على فريق طلائع الجيش بهدف نظيفين في لقاء الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية.

 

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