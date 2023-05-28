الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

كأس العالم للشباب، أوروجواي تفوز على تونس

منتخب تونس للشباب،
منتخب تونس للشباب، فيتو

كأس العالم للشباب، فاز منتخب أوروجواي على نظيره منتخب تونس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين  ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب.

 

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد مالفيناس أرجنتيناس، حذر كبير بين الفريقين، وأحرز فرانكو جونزاليز مهاجم منتخب أوروجواي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

 

وبتلك النتيجة يصعد منتخب أوروجواي للدور المقبل من بطولة كأس العالم للشباب، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ظل منتخب تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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قرعة كأس العالم للشباب

المجموعة الاولى: الأرجنتين، أوزبكستان، جواتيمالا ونيوزيلندا

المجموعة الثانية: الولايات المتحدة، الإكوادور، فيجي وسلوفاكيا

المجموعة الثالثة: السنغال، اليابان، وكولومبيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا، البرازيل، نيجيريا وجمهورية الدومينيكان

المجموعة الخامسة: الأوروجواي، العراق، إنجلترا وتونس

المجموعة السادسة: فرنسا، كوريا، جامبيا وهندوراس

وجاءت إيطاليا مع البرازيل في مجموعة واحدة ضمت أيضا نيجيريا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت الأرجنتين باللقب ست مرات، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة التي سبق أن نظمتها في عام 2001.

منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا الذي يدربه نجم "ألبي سيليستي" السابق خافيير ماسكيرانو فشل في التأهل للنهائيات، لكنه الآن سيشارك كبلد مضيف بعد موافقة الاتحاد الدولي على تنظيم كأس العالم في الأرجنتين بدلا من ماليزيا.

من جهة أخرى نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا  بيان رسمي  عن سحب  استضافة بيرو لكأس العالم تحت 17 سنة 2023 بعد مناقشات مكثفة بين الفيفا والاتحاد البيروفي لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم تحت الـ 17 عاما في الفترة من 10 نوفمبر 2023 إلى 2 ديسمبر 2023.

 

كأس لعالم تحت 17 عام، فيتو 

 

بيان الاتحاد الدولي فيفا 

وجاء بيان الفيفا  عن  أن ستقام البطولة في الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، لكن مكتب مجلس "فيفا" سيعين مضيفًا جديدًا في الوقت المناسب.

وأكمل البيان: وجاءت هذه الخطوة في ضوء عدم قدرة الدولة المضيفة على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة.
وأضاف: على الرغم من علاقة العمل الإيجابية للغاية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد بيرو لكرة القدم، فقد تقرر أنه لا يوجد الآن وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب واستكمال العمل الضروري مع حكومة بيرو قبل موعد بدء البطولة

وأتم البيان بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يود أن يعرب عن شكره لـ اتحاد البيرو لكرة القدم على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، ويعد بأنه سيبقى منفتحًا على تنظيم مسابقة مستقبلية في بيرو.

 

 

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كاس العالم للشباب منتخب تونس منتخب اورجواي اخبار الرياضة

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