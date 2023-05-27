السبت 27 مايو 2023
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رياضة

أوكلاند سيتي يتأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الـ11 في تاريخه

أوكلاند سيتي، فيتو
أوكلاند سيتي، فيتو

كأس العالم للأندية، تأهل فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها نهاية العام الحالي في السعودية، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوقيانوسيا.

وتأهل أوكلاند سيتي إلى كأس العالم للأندية للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا بالفوز على نظيره سوفا، القادم من جزر فيجي، بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية صباح يوم السبت، على ملعب "فريش ووتر" في جزيرة إيفاتي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 قبل اللجوء إلى شوطين إضافيين، حسم خلالهما أوكلاند الفوز واللقب بنتيجة 4-2.

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أوكلاند سيتي يحقق رقما قياسيا في تاريخ كأس العالم للأندية

ووسع أوكلاند سيتي رقمه القياسي كأكثر الفرق مشاركة في تاريخ كأس العالم، حيث يشارك في مونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

وخاض أوكلاند سيتي منافسات النسخة الماضية من مونديال الأندية، لكنه ودع مبكرا بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية بثلاثية دون رد أمام الأهلي المصري.

وبات أوكلاند سيتي ثاني الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2023، بعد أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي تُوج بطلا لدوري أبطال آسيا في مايو الحالي على حساب الهلال السعودي.

من ناحية أخرى، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بين جماهير الزمالك عبر صفحات السوشيال ميديا بعد تغريدة المحلل الرياضي خالد بيومي والذي أكد فيها مشاركة الزمالك فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 حال تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي 2022- 2023.

تغريدة خالد بيومي

مشاركة الزمالك فى بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتبين من خلال العودة لبيان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بشأن الفرق المشاركة فى كأس العالم للأندية والتي يشارك بها 32 فريقًا بأن معلومة خالد بيومي غير صحيحة.

وقال «الفيفا» فى بيانه إن الاتحادات القارية التي يتأهل منها 4 أندية، وبينهم الاتحاد الأفريقي، يتم حسم مقاعدهم عن طريق المتوجين بلقب دوري الأبطال في المواسم الـ4 السابقة للمسابقة وبالتالي الذي سيشارك فى كأس العالم للأندية الأهلي «بطل 2021» والوداد المغربي «بطل 2022».

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه، أنه في حال فوز نادٍ بنسختين أو أكثر من دوري أبطال إفريقيا خلال المواسم الأربعة التي تسبق المونديال، سيتم تحديد هوية النادي المتأهل حسب ترتيبه في التصنيف القاري على مدار أربع سنوات قبل البطولة وبالتالي لن يشارك الزمالك فى كأس العالم للأندية المقبل حال تتويج الأهلي؛ لأن الفيفا لم يقر بمشاركة وصيف 2020 فى دوري أبطال أفريقيا في المونديال حال تكرار فوز بطل واحد بنسختين من البطولة لأن التأهل يكون عن المشاركات في الفترة من 2021 إلى 2024 وأيضًا الزمالك ليس الأعلى في التصنيف الأفريقي حاليًا.

حقيقة مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية

بعد خسارة الهلال، فريق سعودي يشارك في كأس العالم للأندية

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