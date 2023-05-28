الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بـ 32 سلعة، صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال يونيو بهذه الأسعار

أسعار السلع التموينية،
أسعار السلع التموينية، فيتو

أسعار السلع التموينية، تستعد  وزارة التموين  والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو المقبل.

 

وبدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، والتي يصل عددها إلى 150 مخزنا رئيسيا في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يونيو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أومنافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

-إعلانات-

 

صرف السلع التموينية

 

وتقوم وزارة التموين بضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.

 

 

وأكدت وزارة التموين  أن صرف الاستعاضات للمنافذ يكون قبل بداية الشهر حتى تكون منافذ الصرف جاهزة لاستقبال المواطنين، حيث يتابع وزير التموين  يوميًا صرف السلع التموينية سواء من المخازن أو المنافذ.

 

أسعار للسلع التموينية

 

وجاءت أسعار السلع التموينية  خلال شهر يونيو المقبل،  كالآتي:

 

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

 

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

 

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

 

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

 

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

 

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

 

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

 

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

 

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

 

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

 

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

 

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

 

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

 

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

 

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

 

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر  16 جنيها.

 

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

 

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

 

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

 

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

 

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

 

24- کیس سائل غسيل أوانٍ 80 جم بسعر 3 جنيهات.

 

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

 

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

 

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

 

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

 

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

 

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

 

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

 

32- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السلع التموينية عن شهر يونيو أسعار السلع التموينية وزارة التموين

مواد متعلقة

بـ 195 جنيها، التموين تطرح لحوما سودانية بالمجمعات الاستهلاكية

التموين: طرح كيلو اللحم الجيبوتي بسعر 195 جنيها

الأكثر قراءة

حسام حبيب يرقص في كواليس حفل شيرين بجدة (فيديو)

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

كأس مصر، إنبي وفيوتشر يحتكمان إلى الوقت الإضافي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

تامر هجرس يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب فيلم الديزل (فيديو)

بائع الليمون والسميط رئيسا لتركيا.. قصة حياة ابن الفقراء رجب طيب أردوغان (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جرذ يفر وراء الناخبين في تركيا

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد وصول شركة إنفيديا لـ 940 مليار دولار.. أكبر 10 شركات قيمة سوقية عالميا ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29 - 5 - 2023 بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

دعاء قيام الليل مستجاب، أفضل وقت لدعاء قيام الليل لا يفوتك

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

المزيد
الجريدة الرسمية