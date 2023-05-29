الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

محمية وادي الجمال تطلق حملة لتنظيف شواطئ مرسى علم (صور)

حملة محمية بورت غالب،
حملة محمية بورت غالب، فيتو

نظمت محمية وادي الجمال حملة بعنوان “حافظ على البيئة.. البيئة تحافظ عليك” على شاطئ مرسى الشوني شمال مرسى علم.
 

وتستهدف حملة “حافظ علي البيئة.. البيئة تحافظ عليك” تنظيف جميع شواطئ مرسي علم ونشر الوعي البيئي، ويقوم بها فريق محميات بورت غالب التابع لمحمية وادي الجمال.

أهداف الحملة:  

1- توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعي بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطرًا على الحياة البحرية والحياة البرية.

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2- جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحلية.

3- تعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل.

4- دعم الأفراد العاملين في المنطقة في تحسين ممارساتهم في التخلص من النفايات، وتشجيعهم على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير.

5- تشجيع الشركات ومراكز الغوص والعاملين لديهم على تبني ممارسات صديقة للبيئة والتحرك بشكل فعال في المنطقة.

جدير بالذكر أنه قد تمكن الباحث البيئي إسلام بيومي بمكتب محميات بورت غالب، التابع لمحمية وادي الجمال بمرسى علم بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع أحد الغطاسين، من إنقاذ سمكة قرش، من النوع المسالم، وسط الشعاب المرجانية، أمام شاطئ إحدى القرى السياحية، حيث تمت إعادتها إلى المنطقة التي تتواجد بها بشكل آمن.


سمكة قرش عالقة بالشعاب المرجانية

البداية جاءت عندما تلقى المهندس سامح المصري، مدير محمية وادي الجمال، إخطارًا من مسؤول النشاط الرياضي في أحد فنادق بورت غالب بوجود سمكة قرش عالقة بالشعاب المرجانية، حسب إخطار أحد الغطاسين الأجانب.


معلومات عن سمكة قرش وايت تب شارك

وعلى الفور، انتقل الباحث البيئي إسلام بيومي من محميات بورت غالب التابع لمحمية وادي الجمال إلى مكان الواقعة، وبمشاركة مدير مركز الغوص الموجود بالفندق، تم تحرير سمكة القرش من وسط الشعاب المرجانية، وتبين أنها من أنواع القروش المسالمة، والاسم العلمي لها «وايت تب شارك» ويتراوح طولها نحو 2 متر وهي أنثى، وعقب إنقاذها تم توجيهها إلى مكانها التي تتواجد فيه بشكل دائم.

وأكد المشاركون في إنقاذ سمكة القرش أنه لا توجد منها أي مخاطر، ومن المقرر متابعتها خلال الفترة المقبلة، للتأكد من سلامتها وسلوكها.

 

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