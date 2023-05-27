باحث بيئي ينقذ سمكة قرش عالقة بالشعاب المرجانية في بورت غالب (صور)

تمكن الباحث البيئي إسلام بيومي بمكتب محميات بورت غالب، التابع لمحمية وادي الجمال بمرسى علم بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع أحد الغطاسين، من إنقاذ سمكة قرش، من النوع المسالم، وسط الشعاب المرجانية، أمام شاطئ إحدى القرى السياحية، حيث تمت إعادتها إلى المنطقة التي تتواجد بها بشكل آمن.

سمكة قرش عالقة بالشعاب المرجانية

البداية جاءت عندما تلقى المهندس سامح المصري، مدير محمية وادي الجمال، إخطارًا من مسؤول النشاط الرياضي في أحد فنادق بورت غالب بوجود سمكة قرش عالقة بالشعاب المرجانية، حسب إخطار أحد الغطاسين الأجانب.

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معلومات عن سمكة قرش وايت تب شارك

وعلى الفور، انتقل الباحث البيئي إسلام بيومي من محميات بورت غالب التابع لمحمية وادي الجمال إلى مكان الواقعة، وبمشاركة مدير مركز الغوص الموجود بالفندق، تم تحرير سمكة القرش من وسط الشعاب المرجانية، وتبين أنها من أنواع القروش المسالمة، والاسم العلمي لها «وايت تب شارك» ويتراوح طولها نحو 2 متر وهي أنثى، وعقب إنقاذها تم توجيهها إلى مكانها التي تتواجد فيه بشكل دائم.



وأكد المشاركون في إنقاذ سمكة القرش أنه لا توجد منها أي مخاطر، ومن المقرر متابعتها خلال الفترة المقبلة، للتأكد من سلامتها وسلوكها.

وكانت قد قالت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، إنها بصدد تنظيم عدة دورات للتوعية البيئية الخاصة للعاملين من أطقم يخوت السفارى السياحية، بمدينة مرسى علم "بورت غالب"، ومدينة الغردقة على أن يكون الحضور بأسبقية الحجز.



وأضافت الغرفة أنه تستهدف فئات: "ريس، بحرى، ميكانيكى، مُساعد ميانيكى، طباخ، مساعد طباخ، خدمة صالون"، وأنه يحق للمنشآت من يخوت السفارى الأعضاء بالغرفة والمرخصة من وزارة السياحة فقط الاشتراك بالدورات.

وأوضحت الغرفة، أن كل مشارك يحق له حضور دورة واحدة فقط، وطالبت المنشآت التي شاركت بالدورة التقدم للغرفة لإصدار بطاقات الغرفة للعاملين من أطقم يخوت السفارى، حيث إنه لن يتم تجديد خطاب العضوية لليخوت إلا بعد استيفاء الاشتراطات للعاملين بالحصول على الدورات.