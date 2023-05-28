نائب وزير الإسكان: مصر تستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية لنحو 8.8 مليون متر مكعب مياه يوميًا بحلول 2050 (فيديو)

مؤتمر بناة مصر 2023، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنجازات الدولة المصرية فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في البلاد خلال الأعوام الماضية، ومستهدفات الدولة للتوسع والتطور بالقطاع.



وقال إسماعيل، خلال مشاركته بفعاليات النسخة الثامنة من ملتقى بناة مصر، والمقام تحت عنوان "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، إن عدد الموظفين بالقطاع بلغ 150 ألف موظف، موضحًا أن مصر تضم نحو 65 مقدم خدمة.

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وأشار إلى أن الدولة تفرق بين المحافظات والمدن العمرانية الجديدة، إذ إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب مسئولة عن تنظيم وتنفيذ المشروعات بالمحافظات، لافتا إلى أن هناك 25 شركة تقدم خدمة تنظيم وتوفير المياه بالمحافظات.



وأوضح إسماعيل أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المسئولة عن تنظيم وتوفير المياه وتقديم الخدمات الخاصة بها بالمدن العمرانية الجديدة، موضحًا أنه هناك 40 مدينة جديدة ما بين الجيل الأول إلى الرابع بها العديد من الفرص للاستثمار فيها.



وقال إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب لتصل إلى 33.6 مليون متر مكعب/يوم، مقارنة بحوالي 24.7 مليون متر مكعب يوميًا، متابعًا أن مصر تمتلك اليوم 3000 محطة تغطية مياه الشرب، وأشار إلى وجود فرق بين الطاقة الإنتاجية والاستيعابية، إذ تقدر الأخيرة بحوالي 42.5 مليون متر مكعب، مؤكدا القدرة على استيعاب حوالي 8 ملايين متر مكعب يوميًا.



واستعرض إسماعيل الطاقة الإنتاجية للعديد من محطات مياه الشرب على مستوى المحافظات، موضحا أن محطة العاشر من رمضان تنتج 600 ألف متر مكعب/يوم، ومن المستهدف رفعها لتصل إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا، إذ إن المحطة تعمل على تغذية المناطق المحيطة بها وجزء من العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها تنقسم على 4 مراحل، وحاليًا الوزراة بالمرحلة الأولى، وتابع أن العاصمة الإدارية الجديدة متاح بها 300 ألف متر مكعب يوميًا.

وحول محطات التحلية، أشار إسماعيل إلى أن نهر النيل هو المصدر الأساسي للمياه، ونستهدف تعظيم الفائدة من جميع المصادر المتاحة، واستعرض الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية منذ 2014 وحتى الآن، لافتا إلى أنها بلغت حينها 84 ألف متر مكعب يوميا، لتصل إلى مليون متر مكعب يوميا، ومن المستهدف الوصول إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري.

كما أشار إلى خطة الدولة بشأن توفير كل الاحتياجات الخاصة بالتحلية حتى عام 2050، ومن ضمن الخطة النظر في شراكات واستثمارات طويلة المدى، موضحًا أنه من المستهدف الوصول بالإنتاج إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2050 في 11 محافظة، وخلال أول 5 سنوات من الخطة؛ من المستهدف الوصول إلى 3.3 مليون متر مكعب ورفعها للوصول إلى 5.9 مليون متر مكعب يوميًا، لافتا الى أن الخطة تستهدف زيادة 15% من نسبة الإنتاج سنويًا.

ولفت إلى المحاور التي تتبعها الوزارة لتحقيق الاستراتيجية الخاصة بتحلية المياه، تتضمن توفير المياه اللازمة لسد احتياجات الكثافة السكانية، وتحويل التحديات إلى فرص، وتوقيف الخطوط الطولية الموجهة للبحر الأحمر ومطروح وجنوب وشمال سيناء.

كما كشف عن محطات تحليه المياه المواجودة في أنحاء الجمهورية كافة؛ حيث تمتلك محطة الجلالة 150 ألف متر مكعب يوميا على مساحة تمثل 25% من المساحات المعتادة في المشاريع الأخرى، وتمثل الطاقة الإنتاجية لمحطة العالمين الجديدة 50 ألفا من إجمالي 150 ألف متر مكعب يوميا، وتتم دراسة كل منطقة وفقا لاحتياجتها، داعيا جميع الشركات للتعاون مع الوزارة للتوسع بالقطاع وتحقيق استراتيجية الدولة.

وحول قطاع الصرف الصحي؛ أوضح أن مصر تمتلك 560 محطة في مصر وجار العمل بحوالي 503 محطات، وتابع أن الطاقة الإنتاجية للصرف الصحي بالقرى تمثل 12% في 2014، وارتفعت نسبتها بالقرى لتصل إلى 43%، موضحا أنه هناك 3000 قرية بحاجة شبكات صرف صحي متكاملة.