الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

اجتماع موسع للشباب والرياضة في الإسكندرية لمناقشة مشروعات المديرية

اخبار الاسكندرية،فيتو
اخبار الاسكندرية،فيتو

 اجتمعت  اليوم الأحد   الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية  مديرى الإدارات الفنية وفروع الشباب بمحافظة الإسكندرية مع مديرى الفروع المختلفة 

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جاء ذلك فى إطار توجيهات  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بآخر المستجدات الموجوده داخل الإدارات وفروع الشباب

 

وفي بداية الاجتماع هنات  مديري الإدارات والفروع الذين تولوا المهمة منذ فترة وجيزة وتمنت لهم التوفيق في مناصبهم الجديدة وأثنت علي ماتم انجازه خلال الفتره الماضيه 

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 واستمعت إلى  مديري  الفروع  إلى آخر المستجدات داخل الهيئات الشبابيه والرياضية خلال الفترة الماضية

‎كما استعرضت  الاجتماع آخر المشروعات المنفذة خلال الفتره الأخيرة ووجهت  لجنة الحوكمه التي بدأت أعمالها الأسبوع الماضي بضرورة التفتيش الكامل علي كافة السجلات الموجوده بالإدارات والإدارات الفرعيه  بكل دقه

‎ووجهت جميع مديري الفروع بضرورة المتابعه المستمره على الهيئات الشبابية والرياضيه التابعه الفرع.

 

 ووجهت  اداره التفتيش المالى والهيئات بمتابعه تلك الهيئات باستمرار حتى تقوم بازاله اى معوقات او مشاكل تطرا على اى منها 

 

واوصت بضرورة حل كل المشاكل ان وجدت وأوصت ايضا التواصل الدائم مع المديريه لحل كل المشاكل وتوجيه المراكز إلى الاستغلال الأمثل لمنشاتها وتكثيف واستحداث أنشطة بالمراكز وجذب عضويات جديدة بالمراكز  

كما وجهت بسرعه الانتهاء من اجراءات اشهار مراكز الشباب التي لم تنتهي  

وفى الختام قالت الدكتورة صفء الشريف  أننا جميعا نعمل فى منظومة عمل واحدة وان التعاون الدائم هو اساس لنجاح المديريةوانها تثق فى قدرات زملائها.

‎تجدر الاشاره الى ان هذه الاجتماعات تتم وبشكل دورى مع الهيئات الشبابيه والرياضيه
‎وفى النهاية شكرت الدكتوره صفاء الشريف  مديري الادرات والفروع  على الجهد المبذول خلال الفتره الماضيه والانجازات التى حققتها المديريه خلال الفتره الماضيه

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