المصري يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا لغزل المحلة بالدوري المصري (صور)

المصري، يواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي للنادي بحي الضواحي استعدادًا لمواجهة نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واجتمع ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، صباح اليوم الأحد، بجهازه المعاون لبحث الترتيبات الأخيرة الخاصة بمباراة غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

ويأمل أبناء بورسعيد في الفوز على غزل المحلة، من أجل حصد ثلاث نقاط للوصول إلى المربع الذهبي بالدوري الممتاز.

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ويستعد فريق المصري لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي المصري 7.58 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة 5.58 مليون يورو.

ويعتبر الجزائرى عبد الرحيم دغموم أغلى لاعب في قائمة النادي المصري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

أحمد الشيخ هو أغلى لاعب في قائمة غزل المحلة وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو.

ترتيب المصري وغزل المحلة بالدوري الممتاز

ويحتل المصري المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 40 نقطة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وانتهت 13 مباراة بالتعادل، وسجل 28 هدفًا واستقبلت شباكه 31 هدفًا.

كما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر ، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8مباريات، وتلقى الهزيمة في 14 مباريات، وانتهت7 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 41هدفًا.

إسلام الجزار يغيب عن مباراة غزل المحلة

وتأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة الـ 29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

كامل أبوعلي

وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبو علي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.