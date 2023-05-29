فرقة الآلات الشعبية تشعل مسرح مهرجان الطبول الدولي بسور القاهرة الشمالي (صور)

أحيت الفرقة القومية للآلات الشعبية الليلة الثقافية والفنية الثانية لمهرجان الطبول الدولى للفنون التراثية، والتي تُقام على مسرح سور القاهرة الشمالي بمنطقة المعز الأثرية، وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور المصري والعربي.

وتحتضن الدورة العاشرة من مهرجان الطبول 2023.. فرقا موسيقية من بلدان عدَّة اختارت أن تقرع طبولها في أجمل المناطق التاريخية بمصر القديمة، في محاولةً خلق جسور للتواصل بين الشعوب عن طريق الفن.

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انطلاق المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في دورته العاشرة، الذي يحمل شعار "الطبول من أجل السلام"، وذلك بسور القاهرة الشمالي، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو القادم، وسط حضور جماهيري ضخم.

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وفي كلمته، قال الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان: “اليوم تدشن دورة جديدة من المهرجان، لتستمر معه مسيرة من الإبداع والتألق، مُقدمًا الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة التي دعمت المهرجان”.

شخصية مصر التراثية

وأضاف أن المهرجان يؤكد ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"، مؤكدا أن استمرار المهرجان لمدة 10 سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب

مهرجان الطبول، يشارك في الدورة العاشرة من المهرجان دول "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر"، وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".. و يُقام قيم هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".. ويأتي برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

الفرقة القومية للآلات الشعبية

وقدمت الفرقة القومية عروضها الفنية خلال مشوارها في 105 دول في جميع انحاء العالم، كما اسهمت كوادر الفرقة من مصممي رقصات ومدربين في دعم وإنشاء اكثر من 80 فرقة للفنون الشعبية في اقاليم مصر.

وشاركت الفرقة في عشرات المهرجانات والمناسبات خارج مصر منها المهرجان السياحي الدولي باسبانيا عام 1965 ومهرجان داكار للفنون الشعبية الزنجية بالسنغال عام 1966 ومهرجان دمشق المسرحي بسوريا عام 1969 ومهرجان الربيع بالموصل في العراق عام 1970 ومؤتمر الملوك والرؤساء للدول الافريقية بأديس ابابا عام 1972 والمهرجان العربي بتونجن في ألمانيا عام 1974 ومهرجان والت ديزني بأمريكا عام 1982 ومهرجان تايجون الدولي بكوريا الجنوبية عام 1993، ومهرجان صقلية بايطاليا عام 1995، ومهرجان الفنون الشعبية الدولي الثالث بايطاليا عام 2000، ومن أكثر الدول التي قدمت فيها الفرقة القومية عروضها دولة الامارات العربية المتحدة حيث زارتها الفرقة وقدمت عروضها ست مرات أعوام وقد حصدت الفرقة عشرات الجوائز والشهادات والدروع منها جائزة البريمواونو في مهرجان باري للفنون الشعبية في إيطاليا عام 1997 ودبلوم افضل فرقة رقص شعبي في معرض بولونيا من بين 170 دولة وشاركت في المعرض وكأس الشرق للفرقة باعتبارها ضيف شرف لمهرجان ديجون الدولي للفولكلور بفرنسا ودرع أندية الفتيات بالشارقة عام 1998 ودرع مهرجان جرش الدولي للفنون عام 1999 ودرع مهرجان حلب للثقافة والفنون عام 1999 بسوريا للمرة الثانية. كما حصلت على درع القدس من الرئيس عرفات في مهرجان غزة للفنون الشعبية 1995.

و الدورة التاسعة من مهرجان الطبول أقيمت في مايو الماضي وتم تكريم عدد من الفنانين خلال الدورة التاسعة من المهرجان وهم من الأردن الفنان عبده موسي صالح، ومن إسبانيا الفنان باكو دي لوسيا، ومن الهند الفنان ذاكر حسين، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش، وكانت أماكن المهرجان هي قلعة صلاح الدين الأيوبي "بئر يوسف" ومسرح صحن القبة "قبة الغوري" وقصر الأمير طاز، وشارع المعز، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، وساحة الهناجر.

وكانت الدورة التاسعة من المهرجان بها أكبر كم من الدول المشاركة حوالي 43 فرقة متنوعة، منهم من جاءوا خصيصًا للمشاركة في المهرجان او فرق موجودين في الجاليات في مصر، وبالإضافة لفرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية والمستقلة من بور سعيد وسيناء والسويس والإسكندرية، وكانت تونس هي دولة شرف المهرجان.