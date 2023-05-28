إحالة أوراق متهمين للمفتي في قضية قتل طفل بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عادل جبريل، والمستشار إسحاق ادور صليب، والمستشار حسين المحلاوي،وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن، إحالة أوراق كل من '" م.ن.ع" و" ا.م.ال"، الي فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل المجني عليه الطفل " أ.م.إ".



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31936 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة في مصرف مائي مغطاة بأجولة بلاستيكية وسط الحشائش، وبه عدة طعنات بدائرة القسم.

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وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه على إثره تلقى بلاغا من " م.إ.ا" مزارع بتغيب نجله المجني عليه " أ.م إ" 15 سنة، ومن خلال مراجعة خط سيره تبين استقلال المتهمين " م.ن.ع" خراط و" ا.م.ال" عامل، مع الدراجة النارية توكتوك، خاصته، بعد أن اتفقا علي استدراج المجني عليه نظرا لصغر سنه وضعف بناينه أمام بنيانهما.

وقام المتهم الثاني بتجهيز سلاح أبيض خنجر وأجولة بلاستيكية، بينما قام الاول باستدراج المجني عليه نظرا لوجود علاقة جيرة بينهما، واتفق معه على توصيله واستقلا الدراجة رفقته وتوجها الي إحدى الطرق النائية بالقرى وطلبا منه التوقف.

ترجلوا من الدراجة واستهل المتهم الثاني السلاح الأبيض بحوزته، وقام بطعن المجني عليه الذي ابدى مقاومة فقام المتهم الأول بدفعه برجله أرضا وقام بإمساك السلاح الأبيض، وقام بطعنه عدة طعنات حتى أزهق روحه.

وقاما بسرقة هاتفة المحمول ومبلغ مالي حوزته وأخفيا الجثة بأن ألقياها في إحدى المجاري المائية المليئة بالحشائش، ووضعا الأجولة البلاستيكية فوقه وسرقا الدراجة النارية.

ونفاذا لأمر النيابة العامة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المحمول والدراجة النارية، وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قررها بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.