الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

إخماد حريق محدود بمطعم شهير فى مدينة المنيا

الحماية المدنية،
الحماية المدنية، فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق محدود اندلع بمدخنة مطعم شهير بشارع كورنيش مدينة المنيا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في مدخنة بمطعم كائن بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة تبين نشوب الحريق بمدخنة مطعم بشارع كورنيش المدينة بحي شمال، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتم السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وقبل قليل أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا حريق اندلع بشريط السكة الحديد بالقرب من محطة قطارات مركز مغاغة في شمال محافظة المنيا دون أضرار أو إصابات بشرية، حيث أسفر الحريق عن التهام بعض الحشائش، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة واتخاذ اللازم.

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