أخبار مصر اليوم، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على هذه المناطق.. مليار جنيه لـ350 مشروعًا لصالح الأسر الأولى بالرعاية في الصعيد

نشر قسم الأخبار بجريدة فيتو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

وزيرة التخطيط تفتتح عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة مواطني شمال سيناء

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك خلال زيارتها لشمال سيناء، بحضور اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

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وشملت الافتتاحات المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة.

التضامن: مليار جنيه لـ350 مشروعا لصالح الأسر الأولي بالرعاية في الصعيد

قال اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي إن التضامن تنفق مليار و300 ألف جنيه علي أكثر من 350 مشروعا في الصعيد لصالح الأسر الأولي بالرعاية من خلال المشروعات متناهية الصغر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 29-5-2023 فى مصر

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على هذه المناطق

حذرت هيئة الارصاد الجوية من طقس الغد، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء تشهد نشاطا للرياح، فيما يشهد جنوب الصعيد رياحا مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت أن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد يسودها طقس معتدل صباحا، حار نهارا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا مائلًا للحرارة، مشيرة إلى أن جنبو الصعيد يشهد شديد الحرارة.

أسامة ربيع يكشف الإيرادات المتوقعة لقناة السويس قبل نهاية العام المالي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس:" إن المجري الملاحي اَمن ولدينا مرشدين يمتلكون قدرات وكفاءات عالية في التعامل مع جنوح السفن".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أي جنوح للسفن في قناة السويس يكون نتيجة أعطال متعلقة بالسفينة وليس لوجود مشكلة في المجرى الملاحي.

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة، تعرف على موعد اعتمادها رسميًا

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة الآن، ما زال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023.

كما يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة وأولياء الأمور عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 بعد الانتهاء من عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة.

الضويني: الأزهر يستقبل أكثر من 60 ألف طالب وافد من 120 دولة حول العالم

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور غالب بن الشيخ حسين، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

وقال الدكتور الضويني، إن الأزهر الشريف منبر فكري وسطي، يهتم بجوانب التعليم والدعوة ويتصدى للأفكار المتشددة والمتطرفة، وهو مؤسسة رائدة ذات طابع عالمي، تخرّج طلاب ينشأون على منهج وسطي مستنير بعيد كل البعد عن الغلو والتطرف، مضيفا أنه لدينا قطاعات متميزة تقوم بدور مهم لخدمة الإسلام والإنسانية منها: مجمع البحوث الإسلامية والذي يهتم بالقضايا المستجدة ويبحثها كما ينشر وعاظه في كل أنحاء العالم يقدمون الوعظ والإرشاد للجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، تعليمات خاصة من قطاع المعاهد لمراكز التصحيح

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، يترقب طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد نهاية الامتحانات أمس السبت في كل معاهد الجمهورية.

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم باللغة الأجنبية والمستوى الرفيع، امس السبت، في حالة من الاستقرار والهدوء والانتظام، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، وقد اختتم طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم يوم الخميس الماضي، باللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

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