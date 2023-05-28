الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص بشبرا الخيمة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية مصرع شاب إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفي ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ومأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بمصرع شاب في حادث تصادم.

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انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شاب عشريني كان يستقل دراجة بخارية إثر تصادم مع سيارة ميكروباص، لقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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اللواء نبيل سليم أمن القليوبية طريق طوخ شبين القناطر محافظة القليوبية مستشفى ناصر مستشفى ناصر العام

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