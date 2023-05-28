مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص بشبرا الخيمة
شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية مصرع شاب إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفي ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ومأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بمصرع شاب في حادث تصادم.
انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شاب عشريني كان يستقل دراجة بخارية إثر تصادم مع سيارة ميكروباص، لقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.